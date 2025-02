Sem avisar, Microsoft está a bloquear instalação do Windows 11 em PCs antigos!

Com o Windows 11 a Microsoft resolveu trazer algumas imposições de segurança. Isso veio limitar a instalação do sistema em PCs mais antigos, ainda que oferecesse uma solução para contornar esta imposição. Isso parece ter acabado e agora, sem o avisar, a Microsoft está a bloquear instalação do Windows 11 em PCs antigos.

Microsoft mudou as regras sem avisar ninguém

Uma decisão da Microsoft vai incomodar todos os utilizadores que queiram instalar o Windows 11 em computadores antigos. A empresa removeu a documentação sobre o método oficial de edição do registo utilizado para instalar o Windows 11 em dispositivos mais antigos ou sem suporte. Estima-se que a mudança tenha sido feita após o lançamento da atualização 24H2 deste novo sistema.

Antes de mais, é de salientar que o Windows 11 é o primeiro sistema operativo da Microsoft que requer um módulo TPM 2.0 e uma determinada geração de processadores. Alguns utilizadores conseguiram contornar estas restrições fazendo pequenas alterações no Registo do Windows ou utilizando ferramentas de terceiros. Portanto, mesmo que o dispositivo não seja compatível, o Windows 11 pode ainda ser instalado.

A mudança, notada recentemente, indica que a Microsoft já não reconhece oficialmente este truque. A provar isso, removeu a sua documentação. No entanto, ainda não é claro se a edição do registo ainda funciona ou se a Microsoft bloqueou completamente este método.

bloquear instalação do Windows 11 em PCs antigos

Na verdade, a Microsoft tem enfatizado repetidamente que não irá comprometer os requisitos de hardware por motivos de segurança. Em particular, a empresa parece determinada a não suportar dispositivos mais antigos, uma vez que as vulnerabilidades de hardware como o Spectre e o Meltdown não podem ser corrigidas nestes processadores mais antigos.

É claro que, apesar de tudo isto, alguns softwares de terceiros continuam a desenvolver métodos diferentes para contornar as novas medidas de segurança da Microsoft. Assim, os proprietários de PCs antigos procuram soluções alternativas para continuar a utilizar o Windows 11.

Esta seria a forma mais simples e lógica para todos os que não vão ter suporte nativo para o Windows 11. Os PCs mais antigos estão com este problema e não existe uma solução para esta questão. Tudo parece passar por comprar um PC novo, algo que muitos não podem sequer equacionar.