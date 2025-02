Ter o Windows 11 não é difícil. Para além de ser uma atualização gratuita, há chaves à venda em muitos distribuidores legais, e a própria Microsoft o tem disponível na sua loja oficial. Curiosamente há agora outra fonte para uma licença, que não é oficial e remete para a pirataria. Basta pedir ajuda ao Copilot da Microsoft.

É uma aparente ironia, mas uma das últimas criações da Microsoft parece estar disponível para ajudar a piratear o Windows 11. Falamos do Copilot, a IA da Microsoft baseada no mesmo modelo de linguagem utilizado pelo ChatGPT, mas com modificações e inovações adaptadas aos produtos da empresa.

Os utilizadores do Reddit descobriram que o Copilot pode ajudar a piratear o Windows 11, oferecendo um tutorial para ativar uma instalação do Windows 11 que não tem uma chave. O método foi confirmado por vários meios de comunicação e tudo indica que funciona na perfeição. Pode parecer inacreditável, mas ninguém na Microsoft ainda percebeu que o seu novo produto principal pode ser usado para piratear o Windows 11.

Existem vários métodos para piratear o Windows hoje em dia, mas o escolhido pela Copilot é um dos mais populares. Envolve ativar uma instalação concluída do Windows 11 utilizando um serviço não oficial. Desta forma, acredita-se que o sistema tenha sido ativado diretamente com os servidores da Microsoft, não sendo necessária uma chave. O Copilot descreve este processo detalhadamente e explica os benefícios.

Naturalmente que a Microsoft não ficou muito satisfeita com esta traição aparente do Copilot. Atualmente o método utilizado, tal como publicado no Reddit está desativado. Quem pedir ao Copilot para ativar o Windows 11 não o conseguirá fazer.

Irá ver uma mensagem predefinida a avisar que a utilização de métodos não autorizados "não é recomendada". Afirma que não só representam um risco de segurança, como também podem levar a "consequências legais" por violarem os termos de serviço. Por fim, a IA desresponsabiliza-se se precisarem de ativar o Windows. Pede que se obtenha uma chave válida ou que se contacte o suporte técnico da Microsoft.

Com a súbita popularidade deste método de pirataria do Windows, não é de admirar que tenha durado pouco tempo. Mas esta situação curiosa realça mais uma vez o grande problema da IA ​​​​generativa, ainda por resolver. São propensos a quebrar regras e a ter alucinações com resultados que não se ajustam à sua função ou que são simplesmente falsos.