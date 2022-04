As mudanças que o Windows 11 trouxe focaram-se principalmente na sua interface e na barra de tarefas, com todas as suas opções. Estas estão ainda a ser desenvolvidas, mas há já muito que está visível para os utilizadores.

Algo que parece demorar a chegar são algumas das opções que existem já hoje noutras versões. A Microsoft trouxe agora uma má notícia para os utilizadores ao revelar que muitas vão ficar de fora, por não as achar importantes.

A cada nova build do Windows 11 é possível ver mudanças importantes neste sistema. São pequenas alterações que os utilizadores apreciam e que vinham a pedir há já algum tempo para este sistema.

Muitas destas focam-se na barra de tarefas e no menu iniciar, onde estão em falta algumas opções consideradas básicas. A má notícia agora recebida via Reddit deita por terra muito do que vinha a ser pedido pelos utilizadores.

Numa publicação feita nesta plataforma foi revelado que a Microsoft entende que a possibilidade de mover a barra de tarefas é considerada secundária. A gigante do software entende que não é importante e que se deve focar em outras áreas.

Quando se trata de algo como realmente poder mover a barra de tarefas do Windows 11 para diferentes locais na tela, há vários desafios com isso. A marca entende que isso não é o que a maioria quer e mostra os desafios que isso representa. Quando você pensa em ter a barra de tarefas à direita ou à esquerda, de repente o refluxo e o trabalho que todos os aplicativos precisam fazer para entender o ambiente é enorme.

Curiosamente, esta é uma das mais pedidas e votadas opções para serem criadas. Parte da justificação da Microsoft cai assim por terra e não fica clara a razão pela qual esta funcionalidade tende a tardar em surgir.

Não fica claro se este é apenas um atraso ou se esta capacidade de mover a barra de tarefas desapareceu de forma permanente. A verdade é que a maioria quer esta possibilidade e a Microsoft insiste em não a criar para o Windows 11.