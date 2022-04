iPad: Navegador inteligente com estabilizador facilita leitura a utilizadores com Parkinson

A tecnologia tem ajudado muito quem lida com determinados problemas. A acessibilidade, aquele grupo de funcionalidades que podem ser ativadas no dispositivos, são uma grande valia para utilizadores com certas doenças. No entanto, pessoas com a doença de Parkinson ainda têm dificuldades em usar com qualidade smartphones e tablets. E se houvesse uma app que tirasse proveito do acelerómetro do iPad e ajudasse quem tem tremores nas mãos?

Se assim pensaram, melhor executaram. A app Staybl é gratuita e tira proveito do potencial do tablet da Apple. Vamos ver como.

Parkinson: Staybl estabiliza os tremores no ecrã do iPad

Chama-se Staybl e é uma app inteligente, para navegar, que tira proveito de um recurso incluído no iPad desde o primeiro dia. Esta app irá facilitar imensamente quem treme das mãos e não consegue manter o tablet estabilizado, para oferecer uma boa leitura.

Embora os efeitos da doença de Parkinson, “um distúrbio degenerativo de longo prazo do sistema nervoso central”, possam levar anos a aparecer, os primeiros sintomas incluem tremores em muitas partes do corpo, mas mais comummente nas mãos, o que pode tornar as tarefas mais simples, em desafios extraordinários.

Já vimos nestes últimos anos apareceram imensos dispositivos do dia a dia, como colheres, que trazem estabilizadores por forma a dar a neutralizar os movimentos dos tremores, permitindo que as pessoas com doença de Parkinson se alimentem novamente.

O Staybl foi criado para fazer a mesma coisa, mas com dispositivos móveis, aproveitando as tecnologias já existentes que são usadas para jogos, exercícios de seguimento ou simplesmente rotação automática do ecrã.

Tirar proveito do acelerómetro do tablet da Apple

A aplicação foi desenvolvida pela Havas New York e Havas Germany. As duas empresas passaram dois anos a trabalhar com a Associação Alemã de Parkinson e pacientes com Parkinson na Alemanha e nos EUA para testar e otimizar o software.

Na sua essência, a app baseia-se no acelerómetro de um iPad para detetar os movimentos subtis de tremores nas mãos e, em seguida, mover uma janela do navegador no ecrã na direção oposta para cancelar esses movimentos, fornecendo ao utilizador uma visão estabilizada e estável de uma página da web, enquanto segura um dispositivo móvel.

Outras melhorias feitas na app Staybl, que ajudam a torná-lo mais acessível e utilizável para quem lida com tremores nas mãos, foram a remoção dos gestos de deslizar necessários para a navegação, os botões maiores que facilitam o pressionar, uma interface de maior contraste e o uso da fonte Atkinson sem serifa hiperlegível desenvolvida pelo Instituto Braille.

Esta fonte traz uma melhor legibilidade aos leitores com deficiência visual através de um design que facilita a diferenciação de letras individuais.

Atualmente, a aplicação Staybl está disponível para download gratuito na App Store para iPads com iPadOS 14.0 ou posterior. Isto porque a app requer um ecrã maior e taxas de atualização mais rápidas do dispositivo, mas os seus criadores esperam trazê-lo para outros dispositivos e plataformas no futuro.

Infelizmente, para já, esta app não está disponível na App Store Portugal.