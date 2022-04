Forever Skies, um jogo sobre uma catástrofe ecológica

Todos os dias vemos na televisão, noticias sobre o estado do planeta e da forma como a Terra está a sofrer alterações climáticas que muitos consideram irreversíveis.

Forever Skies é um jogo que apresenta um tema muito intimamente relacionado com isso.

Em desenvolvimento pela equipa polaca da Far From Home (composto por profissionais que estiveram em projetos como Dying Light, Dying Light 2, Dead Island, The Medium ou Chernobylite), Forever Skies é um jogo que ilustra um tema bastante corrente: alterações climáticas.

O jogo, anteriormente denominado de Project Oxygen e cujas imagens de gameplay podem ver no trailer recentemente revelado, parece estar no bom caminho, tanto numa ótica de entretenimento, como de alerta.

Forever Skies trata-se de um jogo survival de ficção cientifica, que coloca o jogador na pele de um cientista que, após uma catástrofe ecológica, se vê sozinho no planeta.

A Terra encontra-se destruída e inóspita e o colapso ecológico que ocorreu envolveu-a numa nuvem tóxica que a abraça na sua totalidade. O que haverá por debaixo dessa nuvem de pó tóxica?

Neste mundo desolado, a civilização humana é apenas uma miragem que se revê nas ruinas das cidades que outrora rejubilavam de vida e de pessoas. O pouco que resta da sociedade encontra-se agora refugiada em órbita do planeta.

O nosso personagem embarca numa aventura desesperada para encontrar respostas e explicações sobre o que se passou no planeta e, tanto a pé, como a bordo da sua aeronave, vai explorar todas essas ruinas. Trata-se de um mundo que se tornou estranho e, seja pelo ar, seja pelo chão, o nosso papel será importante para descobrir o que se passou e se há esperanças.

Parte das tarefas do jogador, passam por recolher amostras de terreno, de matérias, de vírus... analisar o estado da Terra com o objetivo de encontrar uma cura para a Humanidade. A superfície do planeta,, após anos e anos de ausência da influência do Homem, evoluiu e com essa evolução surgiu toda uma nova fauna, flora, micro-organismos e novos vírus, tornando-a perigosa e inóspita para a Humanidade.

Novas tecnologias, particularmente relacionadas com sistemas de nano-reparação e avanços em biologia e biotecnologia, servirão de apoio ao jogador na sua jornada.

A nave na qual o jogador se desloca será extremamente importante no decorrer de Forever Skies. Por um lado, é o modo de se deslocar na superfície do planeta, por outro representa um abrigo para o jogador e por fim, revela-se como um forte auxilio à investigação dado ter sistemas e laboratórios extremamente avançados.

No decorrer do jogo, poderemos ainda, melhorar e desenvolver esses mesmos sistemas da nossa nave, tornando-a crescentemente útil e importante para a nossa aventura.

Forever Skies vai chegar ao Steam em Acesso Antecipado (Early Access) no decorrer de 2022 e mais tarde para as consolas.