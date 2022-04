Quando foi apresentado, o ritmo de crescimento do Windows 11 rapidamente atingiu valores bem elevados. Era um sistema novo, com novidades muito interessantes e que iria mudar de forma radical o sistema operativo da Microsoft.

Com o tempo, e com o alargar da disponibilização desta versão, esse ritmo foi mantido e até acelerou em alguns momentos. Agora, e com os dados apresentados, parece que este cenário mudou. O crescimento do Windows 11 parou e terá até estagnado em março.

Após o lançamento explosivo do Windows 11 em outubro do ano passado, a versão mais recente do sistema operativo da Microsoft tem crescido em popularidade e conquistando para si cada vez mais quota de mercado, tentando bater as versões anteriores.

O último relatório da AdDuplex veio mostrar uma nova realidade, que certamente está longe do que a Microsoft esperaria. Os dados presentes mostram que os níveis de crescimento do Windows 11 pararam e a sua quota de mercado no universo da Microsoft, de cerca de 20%, é praticamente igual há do mês anterior.

Os dados revelado são claros e mostraram que apenas 19,4% dos utilizadores estão a usar a esta última versão do sistema da Microsoft. Outro número interessante é a da utilização da última build da versão do programa Insiders, que atualmente se situa nos 0,6%.

Não é apontada uma razão para os valores terem estagnado em março, mas esta poderá ser óbvia. As especificações e os requisitos que a Microsoft impôs mantêm os utilizadores afastados desta atualização, o que faz abrandar os números do Windows 11.

Um dado curioso mostra que os utilizadores do sistema da Microsoft estão muito mais lentos a fazer as atualizações. Dos 80% que o Windows 10 já representa deste universo, apenas 28,5% usam a última atualização, a 21H2.

Espera-se que o facto de ter estagnado seja apenas temporário e que o Windows 11 acelere o seu ritmo de adoção daqui para a frente. A Microsoft aposta muito nesta versão e nas novidades que trouxe com ela. Resta aos utilizadores façam a atualização e adotem o que há de novo.