A Google tem sido muito expedita a apresentar novidades no Google Maps em todas as suas plataformas. Estas procuram tornar o serviço ainda melhor e dar ao utilizador as ferramentas essenciais para tornarem melhor.

Do lado oposto, a Google também remove as funções que entende e da forma que percebe. Isso acaba de acontecer com mais uma opção, que simplesmente terá desaparecido do Google Maps, mas com uma razão importante. Simplesmente não era usada.

A Google tem por hábito testar as suas novidades e apresentá-las para os utilizadores. Estas são avaliadas e apenas quando estão maduras são tornadas públicas, normalmente com impacto e com bastante visibilidade para serem usadas.

Há agora uma mudança e que leva a que o Google Maps tenha perdido uma das suas opções. Esta foi simplesmente removida, sem qualquer notificação ou alerta para os utilizadores. Estes estão agora a reclamar a sua presença, mas as notícias não são boas.

O que tem sido descrito em alguns canais aponta para que a opção schedule explorer tenha desaparecido do Google Maps. Esta permitia ver numa linha temporal os horários dos transportes públicos e ajudar a programar qualquer viagem nesta opção.

A Google removeu esta opção, deixando os utilizadores sem acesso. O pior é que nos fóruns da empresa, a informação que existe é que não irá regressar, e com a justificação de que foi removida por simplesmente não ter atualização.

Esta não é a primeira vez que o schedule explorer é removido do Google Maps. Já no início do ano esta opção terá desaparecido deste serviço, mas mais tarde a Google voltou a trazê-la para os utilizadores. Agora, do que se sabe, não deverá voltar.

Mais uma vez a gigante das pesquisas mata parte dos seus serviços de forma silenciosa e sem qualquer alerta para os utilizadores. Simplesmente remove e deixa todos os que se habituaram a usá-las sem qualquer alternativa. Neste caso acontece o mesmo e tentativas de trazer de volta o schedule explorer falharam.