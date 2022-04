SOS de emergência no iPhone salvou snowboarder que caiu numa fenda

Os dispositivos que usamos no dia a dia, sejam eles smartphones, smartwatches ou outros, poderão ser cada vez mais um auxílio de socorro. Tantas vezes já foram creditados méritos ao Apple Watch por ter ajudado em canários de emergência, mas outros smartwatches já tiveram igualmente à altura do pedido de ajuda. Agora, um snowboarder disse que se não fosse o serviço de SOS do seu iPhone, provavelmente não estaria vivo.

Depois de ter caído numa fenda, as hipóteses não eram muitas. Poderia ter ficado perdido para sempre no meio de um glaciar.

Snowboarder caiu numa fenda e usou o sistema SOS do iPhone

Um snowboarder disse que o seu iPhone salvou-lhe a vida. Mais concretamente, a função SOS de emergência, pois permitiu colocá-lo em contacto com os serviços de emergência após ter caído numa fenda.

O snowboarder Keen e o seu treinador pessoal Tim Blakey faziam snowboard num glaciar perto de Zermatt, Suíça, em março. Numa descida, o desportista teve problemas. Num trilho complicado, de aproximadamente 3 km, ele caiu numa fenda escondida na neve.

A sua queda foi parada a cinco metros por uma frágil ponte de neve, limitando os seus movimentos e ações na tentativa de escapar à situação difícil. Ao verificar o seu iPhone para pedir ajuda, viu que o nível de bateria era de apenas 3%, dando-lhe opções limitadas para obter ajuda, relata o 7 News.

Face à pouca energia e ao ser obrigado a pensar nas soluções, lembrou-se que podia ligar para os serviços de emergência no iPhone utilizando a função SOS de emergência, que também pode enviar mensagens de texto da localização do iPhone para contactos de emergência, bem como para serviços de SOS.

Os socorristas rapidamente chegaram e tiraram Blakey da fenda, antes de o levarem para o hospital para tratar o seu tornozelo ferido. Ao recontar o evento no Instagram, o snowboarder agradece à equipa de resgate, oferecendo-se "ainda sem ideias" de como os poderá reembolsar.

Talvez o primeiro passo seja sensibilizar para o espantoso trabalho que estes tipos fazem na montanha e consciencializar os outros para não serem tão descuidados como eu fui.

Disse Tim Blakey já em casa.

O desportista Blakey também quis agradecer à Apple pela funcionalidade de ter "um botão lateral que com 5 clique liga para serviços de emergência", o que é "especialmente bom quando o seu ecrã está constantemente a ser molhado".

Agradeceu também à sua operadora por lhe ter dado ligação 3G e 3% de bateria a 5metros abaixo do gelo.

Como funciona o SOS?

Quando efetua uma chamada com a funcionalidade de SOS, o iPhone liga automaticamente ao número de emergência local. Também pode adicionar contactos de emergência. Quando uma chamada de emergência termina, o iPhone envia uma mensagem de texto aos seus contactos de emergência para os avisar, a menos que cancele esta opção.

O iPhone envia a sua localização atual e, durante um determinado período de tempo após ter ativado o modo SOS, os seus contactos de emergência recebem atualizações sempre que a sua localização mudar.

