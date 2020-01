Como é sabido, a atualização de novembro do Windows 10 trouxe vários problemas. O mais conhecido está associado às pesquisas que são feitas no explorador de ficheiros, que impede sobretudo a sua utilização.

Esperava-se que a Microsoft já tivesse esta questão tratada e resolvida, mas afinal tudo será diferente. Do que se sabe, apenas no final de janeiro esta questão será tratada, demasiado tarde para muitos.

Uma falha na pesquisa que traz problemas

Os problemas na pesquisa de ficheiros do explorador do Windows são já conhecidos há muito tempo. Impedem a utilização desta procura, simplesmente bloqueando este componente sempre que o tentam usar. Aparentemente não existe nada que possa ser feito, exceto aguardar que a Microsoft o resolva.

A gigante do software já está a par do problema e tem, entretanto, uma atualização em testes que aparentemente o elimina. Está entregue ao programa Insiders, para que seja avaliada de forma exaustiva e depois transposta para os utilizadores finais.

A Microsoft não vai resolver agora este problema

O problema é que a Microsoft parece ter-se esquecido desta questão, insistindo em não a colocar pronta para instalação. Não há também ideia de que esteja a ser preparada para ser lançada na segunda terça feita de janeiro.

Com o período das festas, e como foi anunciado pelo gestor do programa Insiders do Windows 10, os desenvolvimentos foram colocados em pausa. Assim, só para o final do mês é que se espera que esta correção seja finalmente disponibilizada. Posteriormente, e de forma automática, será instalada em todos.

Atualização chega mais tarde ao Windows 10

Esta é uma falha decerto incómoda para quem pesquisa ficheiros pelo explorador. Este bloqueia, deixa de funcionar corretamente e decerto só após algumas ações do utilizador é que volta a funcionar corretamente.

Infelizmente o controlo desta situação volta a estar com a Microsoft. Apenas quando esta entender é que os utilizadores voltam a ter o Windows 10 a funcionar corretamente e sem problemas nos seus muitos componentes.