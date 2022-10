Mesmo com a sua mais recente atualização do Windows 11 a ser ainda distribuída, a Microsoft parece não ter abrandado. A gigante do software continuou a desenvolver o que tem em carteira para apresentar e que os utilizadores querem.

É assim que surge mais um lote de novidades, que a Microsoft apresentou agora e que estão já disponíveis para todos. É agora que chega os separadores do explorador de ficheiros e muitas mais melhorias que vão renovar e reinventar o Windows 11.

As novidades agora apresentadas são já conhecidas dos utilizadores do Windows 11, mas ainda não estavam disponíveis. Apenas os que usam o programa Insiders tinham acesso a estas experiências, que agora se tornam acessíveis a todos os que têm já a versão 22H2 instalada.

A novidade mais óbvia é mesmo a chegada dos separadores ao gestor de ficheiros do Windows 11. Esta novidade permite ter várias janelas agrupadas dentro de uma única interface, para assim ser mais simples de gerir e de usar por todos.

Há também uma nova seção de Favoritos onde os utilizadores podem fixar seus arquivos mais usados. Com o poder do OneDrive, ficou mais simples a visualização de informações e ao partilhar conteúdo, o Windows 11 também pode fornecer uma lista de contatos com os quais poderá partilhará conteúdo.

A Barra de Tarefas recebe também 2 novidades muito pedidas pelos utilizadores. Assim, temos uma ajuda para quem gosta de ter muitas apps abertas e/ou afixadas neste espaço. Ao ser ocupada toda a barra, um novo menu surge e mostrará as que estão de fora e assim voltam a ficar acessíveis.

Em segundo lugar, e ao clicar com o botão direito do rato na barra de tarefas, além das Configurações deste espaço, há também a opção para ir diretamente para o Gestor de tarefas. Essas mudanças surgem como resposta aos pedidos dos utilizadores e simplificam a utilização do Windows 11.

Claro que há mais novidades e melhorias da Microsoft para o Windows 11. Esta nova atualização está já a ser distribuída e deverá surgir de forma gradual, bem ao estilo da gigante do software e como tem acontecido.