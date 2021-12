Com muitas novidades anunciadas, esperava-se que o Windows 11 trouxesse melhorias no desempenho geral do sistema. A Microsoft revelou que estas iriam surgir e mostrar como todo o trabalho realizado estava a ser positivo.

Agora, dois meses depois de lançado, surgem queixas que não eram esperadas. O Windows 11 aparentemente estará a ter um comportamento anormal e a tornar a leitura e escrita mais lenta do que o normal o armazenamento SSD NVMe.

As queixas têm estado a acumular-se ao longo do tempo e revelam que o desempenho do Windows 11 em certas áreas está pior que o da versão anterior. Em especial no que toca ao armazenamento SSD NVMe, as reclamações mostram que está com um desempenho muito mais fraco.

Os locais normais para este tipo de reclamações estão a receber as esperadas queixas e isso levanta dúvidas sobre este desempenho. As primeiras incidências têm já alguns meses, existindo problemas já nas versões de testes, anteriores ao lançamento.

A perda de desempenho nos SSD NVMe é significativa no Windows 11, havendo casos em que os valores mostram que as velocidades decresceram quase 50%. As maiores perdas parecem estar na escrita não sequencial, mas com impacto em outras áreas igualmente importantes.

A Microsoft já reconheceu de forma informal esta situação e estará a trabalhar na sua resolução. Uma das causas deste problema parece estar na virtualization-based security (VBS), que também afeta a performance em jogos. Ainda assim, mesmo desligando o VBS, o desempenho não cresce significativamente.

Do que se sabe, existem já trabalhos feitos para mitigar esta situação. As mais recentes builds do Windows 11 mostram uma melhoria neste campo, mas ainda sem conseguir igualar os valores que a versão anterior conseguia.

Espera-se que a Microsoft resolva este problema em breve e que elimine de vez este problema. O Windows 11 não tem sido afetado por muitos problemas, mas os que existiram foram significativos e com impacto neste sistema.