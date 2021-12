O WhatsApp tem estado a trazer muitas novidades importantes para o serviço. Testada de forma exaustiva nas versões beta, garante que todos os problemas são detetados e resolvidos antes de serem lançados de forma definitiva para o público geral.

Uma das mais recentes novidades apresenta agora um problema grave e que o WhatsApp resolveu tratar de forma definitiva. Esta correção aparentemente está a causar novas situações, que removem todos os dispositivos ligados à conta do utilizador.

Uma das mais recente e até mais interessantes novidades do WhatsApp é a possibilidade de usarmos este serviço sem a dependência de um smartphone. Esta capacidade surgiu há pouco tempo e está ainda a ser testada, apesar de estar acessível a todos os utilizadores.

É uma funcionalidade importante pois permite dispensar o smartphone e usar o WhatsApp no browser ou no computador de forma isolada. Todas as mensagens são sincronizadas e aparecem em todos os locais onde os utilizadores têm sessão ativa.

Pois é essa mesma funcionalidade que está agora a ver ser resolvida uma falha. Depois de muitos utilizadores se queixarem de falhas na sincronização de mensagens, o WhatsApp resolveu corrigir o problema e lançou uma atualização.

Em concreto, as conversas começadas no smartphone não eram transportadas para os restantes dispositivos, o que impedia depois a continuação da troca de mensagens. O mesmo caso acontecia quando as conversas eram iniciadas em qualquer outro dispositivo.

Como resultado desta atualização, o WhatsApp pode perder a configuração de todos os dispositivos externos que estiverem configurados. Vai apresentar uma mensagem clara, mas de simples solução. Bastará aos utilizadores lerem novamente os códigos QR para que os seus dispositivos fiquem ativos.

Com um máximo de 4 dispositivos, o WhatsApp está agora a garantir que a utilização do serviço seja completamente independente. Não precisam do smartphone para trocar mensagens com os contactos, o que é uma vitória para todos os que passaram anos a pedir esta funcionalidade.