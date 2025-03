O Copilot do Windows 11 agora consegue controlar os smartphones Android

Não é estranho que a Microsoft queira integrar o Android com o seu sistema operativo. Assim consegue manter um vínculo com os utilizadores. A elevar isso, a Microsoft acaba de integrar o suporte para smartphones Android diretamente na sua aplicação Copilot. O assistente de IA do Windows 11 pode agora controlar um smartphone Android.

Há alguns meses, a Microsoft lançou um novo plugin para smartphones na versão web do Copilot. Isto permite que o assistente de IA da Microsoft acedesse ao conteúdo do Android e, de forma muito limitada, controlasse o dispositivo. Este módulo, tinha algumas falhas e foi rapidamente removido, para regressar agora.

Na última atualização da app Copilot, a Microsoft acaba de a reintroduzir. O plugin, localizado nas definições do Copilot, chama-se Phone Connect. Foi restaurado com um desempenho melhorado e design atualizado. Tal como já foi oferecido pelo plugin apresentado no Copilot Web, o novo plugin Telephone Connection integrado na aplicação Copilot pode aceder às mensagens e também à agenda de endereços.

Graças a ele, pode-se realizar ações diretamente no smartphone Android. Falamos de enviar e ler mensagens, definir alarmes ou um cronómetro, ou até localizar um lugar num mapa no smartphone. Para tirar partido disto, o Android deve obviamente já estar ligado através da aplicação Mobile Connect no PC. Acima de tudo, deve ter a opção Ligação Telefónica ativada nas definições do Copilot.

Infelizmente para a Microsoft, utilizar este seu plugin ainda não é tão fácil como se poderia esperar. O Copilot parece incapaz de realizar a mais pequena ação quando lhe pede em voz alta. A Microsoft diz que se pode falar com o Copilot em linguagem natural para usar a ligação telefónica, mas não refere que não é possível fazê-lo por voz.

No entanto, ao digitar a consulta no teclado, esta é executada. Mas, mais uma vez, a ação solicitada não será executada até que a valide na notificação apresentada no smartphone. Tal como está, integrar tal módulo no Copilot parece bastante irrelevante. Na verdade, será mais rápido pegar no smartphone Android e executar diretamente essas ações do que ordenar ao Copilot que as faça escrevendo-as nele.

Este passo é importante e mostra como a Microsoft quer elevar a sua IA. É a forma de integrar ainda mais o Windows 11 com o Android e assim tornar estes 2 sistemas ainda mais próximos. A novidade está a ser testada e em breve deverá ser algo acessível a todos.