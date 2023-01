Apesar de estar focada no Windows 11, a Microsoft não esqueceu o Windows 10 e todos os seus utilizadores. As novidades estão a surgir a um rumo muito mais lento, mas ainda assim aparecem para melhorar este sistema e o que oferece.

Uma das mais recentes novidades do novo sistema da Microsoft foi um Media Player mais moderno e com uma nova interface. Essa proposta está agora a chegar a um novo palco, passando a ser o padrão. Falamos do Windows 10, que recebe esta novidade.

O novo Media Player da Microsoft tem um papel importante no ecossistema da gigante do software e dos seus sistemas. Vem substituir a app Groove Music, que na verdade nunca cativou de forma completa os utilizadores do sistema operativo mais usado da atualidade.

Este foi renovado e reformulado, sendo preparado para estar de forma nativa no Windows 11. Isso trouxe-se toda a nova linguagem da interface do novo sistema da Microsoft, bem como algumas novidades no que toca à reprodução dos conteúdos multimédia do utilizador.

Depois de conquistar o mais recente sistema da Microsoft, este Media Player vai agora rumar a outras paragens igualmente importantes. Falamos do Windows 10, que é ainda um sistema ativo e com muitos utilizadores que optaram ativamente por não fazer a atualização.

A Microsoft garante que esta transição será transparente e automática para os utilizadores do Windows 10. Todas as listas criadas no Groove Music vão poder ser tocadas no Media Player. Para além disso, esta app vai procurar conteúdos presentes e acessíveis no PC.

Esta mudança está já a acontecer e deverá chegar como uma atualização. Para além disso, quem ainda não tem esta proposta, pode encontrar a sua instalação rápida diretamente na loja de apps da Microsoft, como qualquer outra app.

A Microsoft á mais um passo para unir as interfaces dos seus sistemas. Depois do Media Player, outras apps atualizadas podem seguir o mesmo caminho e migrar do Windows 11 para o Windows 10, mostrado aos utilizadores o que têm estado a perder ao não atualizar.