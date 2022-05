A Microsoft tem estado a limar e a ultimar um conjunto de novidades que vai trazer para o Windows 11. Estas estão em avaliação há alguns meses, preparando-se para ser alargada a todos os utilizadores deste sistema.

Com a mais recente build, a Microsoft voltou a focar-se numa mudança que quer trazer. Tem novamente nessa área opções dedicadas ao Office e onde podem ver o que está contratado e acessível ao cada utilizador.

Aos poucos a Microsoft vai cimentando o Windows 11 e mostrando aos utilizadores o que quer para este sistema. As build preparada para o programa Insiders têm mostrado isso mesmo, com muitas novidades e melhorias que vão surgindo.

Isso pode ser visto agora, com a build 25126, que chegou ao canal Dev, mais uma vez recheada de novidades. Uma a que a Microsoft dá mais destaque é a nova área dedicada às configurações da conta Office da Microsoft.

Esta não é uma novidade completa, mas agora ganha novamente força e é aberta a mais utilizadores do Windows 11. A Microsoft consegue assim criar uma área dedicada ao utilizador e sabe como está o acesso aos seus serviços e à sua suite de produtividade.

Esta área das Definições o Windows 11 permitirá ainda aos utilizadores subscreverem novas ofertas da Microsoft. Tudo será realizado aqui e sem sair do Windows 11, para ser muito mais simples usar o Windows 11 e os serviços da Microsoft.

Claro que com esta nova build surgem também melhorias no próprio sistema operativo da Microsoft. O Windows 11 viu serem corrigidas várias falhas de outras versões anteriores. Estas garantem assim um sistema livre de problemas ou falhas.

Está assim aberta mais uma porta para os serviços da Microsoft, diretamente no Windows 11. Vem assim complementar a oferta já existente, ao mesmo tempo que corrige problemas ates de estes serem abertos aos utilizadores do sistema da Microsoft, em todas as suas vertentes.