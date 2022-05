Cada vez mais os utilizadores dos smartphones e dos PCs querem uma camada de segurança que uma VPN oferece. Estas são tipicamente associadas a serviços dedicados e que nem sempre são simples de configurar.

A Opera quer atalha caminho e ajudar os utilizadores e por isso tem agora uma novidade. O seu browser do Android passou a oferecer aos utilizadores uma VPN integrada, simples de ativar e de aumentar a segurança e privacidade.

Usar uma VPN tem uma lista de vantagens óbvias para os utilizadores dos sistemas operativos. Conseguem garantir uma camada de proteção adicional a qualquer momento, mantendo os seus dados protegidos e longe de olhares alheios.

Claro que estas devem ser mantidas simples de usar e com o mínimo de interferência para os utilizadores. A Opera seguiu este caminho e tem agora uma VPN integrada no seu browser dedicado ao Android, reforçando a proposta inicial que existia.

Após alguns anos em que a sua solução gratuita era a única oferta no Opera, a mudança veio com a proposta Pro desta VPN nativa do browser. Esta está finalmente disponível e pode ser usada, mediante um pagamento mensal, associada a um plano Pro desta VPN.

A proposta continua a ter presente uma versão gratuita da VPN, mas é complementada agora com alguns extras. É alargada a todo o smartphone e não apenas ao browser, permite ser usada em 6 smartphones Android e dá acesso a mais de 3 mil servidores.

O preço a que a Opera vai ter este serviço será ajustado ao período que o utilizador pretende. Esta inicia-se com 5,49 euros mensais, 16,14 euros por semestre (2,69 euros por mês) ou 21,49 euros por ano (1,79 euros por mês).

Outra novidade interessante é o alargamento desta proposta de VPN da Opera. Por agora está restrita ao Android, mas os planos é que vá evoluir e possa em breve ser alargada à versão deste browser para o desktop.