Musk acha que os meios de comunicação incentivam os atiradores nos EUA

Os tiroteios nos Estados Unidos da América (EUA) têm estado na agenda pública, assim como toda a questão das armas que tanto perturba a maioria das pessoas. Como não poderia deixar de ser, Elon Musk já se pronunciou e já veio a público culpar os meios de comunicação social por alimentarem os assassinos.

Na opinião do CEO da Tesla, os media dão-lhes exatamente o que eles querem: atenção.

O CEO da Tesla não costuma deixar coisas por dizer, nem opiniões por dar. Tendo em conta os últimos acontecimentos que têm tomado conta das notícias, relativamente aos frequentes tiroteios nos EUA, à singular política que protege a circulação inconsequente de armas e à falta de segurança dos cidadãos americanos, Elon Musk já deu o seu parecer.

Num e-mail enviado à CNBC – que solicitou a opinião de Musk, uma vez que o último tiroteio aconteceu no Texas -, o bilionário culpou os meios de comunicação social por darem aos assassinos a atenção que eles procuram, através da cobertura dos ataques com tanto detalhe. Além disso, na mesma comunicação, Musk apelou a que seja garantido um maior controlo sobre as armas, a par do direito de as ter para proteção.

Em relação aos acontecimentos recentes, os atiradores fazem isto para obterem a maior atenção possível - porque é que os meios de comunicação social lhes estão a dar exatamente o que os assassinos em massa querem.

Disse Musk.

Além de falar sobre os assassinos e a sua caça pela atenção das pessoas, Musk mencionou também o controlo de armas. Na sua opinião, é importante controlar e verificar os antecedentes daqueles que pretendem adquiri-las. Mais do que isso, revelou defender que determinadas armas impliquem licenças especiais que justifiquem a sua posse, escrutinando os motivos da compra.

Leia também: