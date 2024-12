Não desliga o seu portátil Windows diariamente? É melhor começar a fazê-lo

Muitos utilizadores têm o hábito de simplesmente fechar a tampa do portátil quando se afastam, pensando que isso não causa problemas. Embora esta prática seja conveniente, uma vez que permite que o dispositivo esteja pronto para uso imediato, ela pode, na verdade, estar a prejudicar o seu portátil sem que se aperceba.

O impacto de não desligar o portátil

Para utilizadores de portáteis com Windows, desligar o dispositivo faz toda a diferença. Mais do que apenas colocar o computador em modo de suspensão ou hibernação, o processo de desligar completamente é essencial para o funcionamento adequado do sistema.

Quando desliga o portátil, a memória do sistema é limpa, os programas em execução são encerrados corretamente, e o dispositivo é desligado de forma segura. Isto não só melhora o desempenho, como também contribui para a longevidade do dispositivo.

Se apenas se ausentar por breves momentos, como para ir encher a garrafa de água, não há necessidade de desligar o portátil. Mas, se planeia transportar o dispositivo na mochila, é altamente recomendável que o desligue.

Os portáteis com Windows gerem o modo de suspensão de forma diferente dos MacBooks. Por vezes, os ventiladores do sistema continuam a funcionar durante algum tempo, mesmo após fechar a tampa.

Se transportar o portátil em modo de suspensão dentro de uma mochila, isso pode causar o sobreaquecimento do dispositivo. O calor acumulado pode resultar em danos térmicos que comprometem o hardware.

Existem benefícios claros em desligar o portátil regularmente:

Melhor desempenho

Isto ocorre porque o sistema limpa a memória, encerra processos que possam estar a consumir recursos, e resolve potenciais problemas de software.

É por isso que uma das primeiras perguntas feitas por técnicos de informática é: "Já reiniciou o computador?" Durante o processo de desligar, o Windows elimina automaticamente ficheiros temporários e processos que poderiam estar a afetar o desempenho.

Maior longevidade

Os ciclos de bateria desnecessários são uma consequência do modo de suspensão, especialmente no Windows, onde o Modern Standby pode ser inconsistente. Mesmo em suspensão, a bateria continua a ser utilizada, o que, ao longo do tempo, reduz a sua capacidade.

Mas então, quando deve optar pelo modo de suspensão?

O modo de suspensão é útil, mas deve ser usado com moderação. Se planeia voltar a usar o portátil dentro de pouco tempo, pode utilizá-lo sem problemas. Porém, se acabou o seu dia de trabalho ou se vai transportar o dispositivo, desligue-o.

Configurar um temporizador de suspensão no Windows, que desliga automaticamente o portátil após um certo período, pode ser uma boa solução intermédia.

