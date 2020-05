Para além do que o Windows 10 oferece de base como sistema operativo, este tem ainda algumas surpresas dentro de sí. Falamos do DOS, do PowerShell e até do Linux e do que estes podem oferecer ao utilizador.

Hoje trazemos um comando que pode ser útil em alguns momentos. Falamos da possibilidade de desligar o Windows 10 a uma hora programada ou ao fim do tempo desejado. Só precisam de calcular a hora e executar o comando certo.

Gerir o Windows 10 não é complicado, desde que se conheçam as ferramentas e os comandos certos. Esta é uma lista extensa, mas que pode ajudar os utilizadores nos momentos certos. Tudo está no local certo, à espera de ser usado.

Simples desligar o Windows 10 à hora certa

Para poderem desligar o Windows à hora certa, basta que usam o comando shutdown com os parâmetros corretos e que são simples de saber. Precisam ainda de uma terminal de DOS ou de PowerShell, sem qualquer permissão especial.

Com este terminal aberto, precisam só de executar o comando shutdown /s /t . Claro que devem mudar o valor pelo valor que querem. O parâmetro /s define que é para desligar e o /t indica que deve respeitar o tempo.

O comando shutdown é o que precisam

Para escolherem a hora a que o sistema se irá desligar só precisam de calcular o número de segundos que falta. O comando shutdown aceita que este valor seja definido ao pormenor do segundo e por isso dá uma liberdade grande ao utilizador.

Sempre que o tempo definido for inferior ou igual a 10 minutos será mostrada uma mensagem a alertar que em breve o Windows será desligado. No caso de ser superior, o Windows 10 mostrará apenas um simples alerta na barra de tarefas.

E se os utilizadores se arrependerem?

Claro que podem a qualquer momento arrepender-se do passo dado e dar um comando para interromper o desligar do Windows 10. Este é simples e tem apenas o parâmetro /a como valor associado para este passo de interrupção.

Numa mesma janela de DOS ou de PowerShell só têm de executar o comando shutdown /a. Mais uma vez o Windows 10 irá dar uma mensagem a alertar o utilizador, desta vez na barra de tarefas.

O comando shutdown tem muitas opções que podem explorar e que são interessantes. Deixamos o exemplo do /h que hibernará o computador em vez de o desligar. Explorem estas opções e controlem o Windows 10 de forma mais direta.