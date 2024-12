Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Season Of The Witch - Joan Jett

Joan Marie Larkin (Wynnewood, 22 de setembro de 1958), conhecida pelo seu nome artístico, Joan Jett, é uma cantora, compositora, guitarrista, baixista, produtora musical e atriz norte-americana, descrita como uma das mulheres mais importantes da história do rock, atingindo o auge nos anos 70 ao lado das suas companheiras de banda The Runaways, e também em carreira solo durante os anos 80 e 90. Além de ser conhecida e constantemente citada como a Rainha do Rock. Em 2003, Joan Jett foi nomeada pela Rolling Stone a 67.ª melhor guitarrista de todos os tempos. Ela é uma das duas mulheres da lista, a outra é Joni Mitchell, que ocupa a 75.º posição.

Ela é conhecida mundialmente principalmente pela canção “I Love Rock 'n Roll”, que ficou no 1º lugar da Billboard de 30 de março até 1 de maio de 1982, além de ser considerada pela Billboard a 28ª melhor música de todos os tempos. Também é conhecida por outros hits, como “Bad Reputation”, “I Hate Myself For Loving You”, “Crimson and Clover”, “Little Liar”, “Do You Wanna Touch Me”, “Light of Day”, “Love is All Around” e “Everyday People”.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?