Gradualmente, mas de forma consistente, a Microsoft tem trabalhado áreas do Windows 10 que não eram mexidas há muitos anos. Ao renovar estes componentes melhora o sistema no seu total e dá aos utilizadores ainda mais funcionalidades.

O processo de instalação é um desses pontos que agora parece ter sido renovado. A Microsoft está a preparar uma alteração que o vai tornar ainda mais simples e útil de configurar. Nesse momento vai passar a ser configura a máquina para ser otimizada para o seu futuro.

Uma alteração da instalação

Durante o processo de instalação do Windows 10 a Microsoft recolhe muitos dados que necessita para preparar o sistema operativo. É nesse momento que configura vários componentes, preparando-o para estar preparado para ser usado sem limites.

A novidade que agora foi revelada, pode levar ainda mais longe este processo de instalação. A Microsoft quer que o Windows 10 seja logo aí preparado para a função que o computador irá ter no futuro, ajudando o utilizador nesse processo.

Processo vai configurar o Windows 10

Assim, e a meio da instalação, será mostrado um novo ecrã onde o utilizador terá de definir os perfis de utilização futura. Com base nestes, a Microsoft irá preparar o Windows 10 com as melhores configurações para que se adapte a essa futura função.

Os 6 perfis presentes permitem definir se a máquina será para gaming, escola, entretenimento, trabalho, criatividade ou família. Estes podem ser escolhidas em grupos e assim acumular funções e configurações a serem criadas.

Perfis da Microsoft ajudam neste processo

Com base nesta informação o Windows 10 vai assim ser instalado e configurado para se adaptar. Criará as contas adicionais se forem necessárias, software essencial ou outros elementos que forem necessários. Desta forma os utilizadores evitam ter de realizar estes processos depois.

Este é mais um passo importante para tornar o Windows 10 mais simples de instalar e de usar. Por agora está em testes no programa Insiders, em novas instalações, mas em breve poderá ser usado por todos, em novas instalações que vejam a ser realizadas.