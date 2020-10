O Assistente da Google tem crescido e tornando-se cada vez melhor. Este assistente virtual do Android é hoje uma referência na indústria e ultrapassa já os smartphones, estando em outros dispositivos, onde cumpre um papel importante.

A gigante das pesquisas não tem poupado esforços para o tornar melhor e dar-lhe ainda mais funcionalidades. Agora, uma novidade importante chegou. O Assistente sai da esfera quase fechada das apps da Google e passa a poder interagir com outras apps do Android.

Assistente da Google tem novidades importantes

Sendo um produto da Google, é normal que o seu Assistente esteja focado nas apps que a gigante das pesquisas criou para o Android. Assim, apenas podemos pedir ou dar comandos estas, sempre de forma integrada com o sistema operativo.

Claro que esta acaba por ser uma limitação aos que os utilizadores querem fazer. A liberdade seria poder dar comandos a qualquer app, sendo este Assistente um canal de comunicação direto. A Google percebeu isso e tem agora uma novidade.

Já pode interagir com apps Android

Tal como a gigante das pesquisas anunciou, a partir de agora o seu Assistente pode finalmente interagir com as apps do Android. Vai finalmente ser possível indicar que queremos publicar um tweet ou encomendar comida de uma qualquer app.

Estes atalhos podem ser consultados a qualquer momento pelo utilizador, sempre com base nas apps que tiver instaladas. Claro que estes podem também ser personalizados e ficar de acordo com as necessidades dos utilizadores.

Limitado ao smartphone, mas vai crescer ainda mais

Estes novos atalhos e interação com as apps vêm complementar a oferta que já existia e que já podemos usar em Portugal há algum tempo. Torna-se assim (quase) possível usar o smartphone sem mãos e interagir com muitas mais apps, em todo o seu potencial.

Por agora, e como é normal nestes casos, esta novidade está limitada aos EUA e provavelmente a um conjunto limitado de utilizadores. Espera-se que a Google alargue posteriormente a sua disponibilização para mais idiomas e países, onde Portugal poderá bem estar presente.