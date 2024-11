Microsoft vai acabar em breve com mais três aplicações importantes do Windows

Não é anormal a Microsoft renovar as suas apps, quer com novas propostas, quer com soluções alternativas. Isso deve-se a muitos fatores, mas por norma a empresa quer trazer novas soluções. É por isso que agora revelou que muito em breve vai remover do Windows mais 3 aplicações: Mail, Calendário e Contactos.

Microsoft vai acabar com mais três aplicações

Os gigantes do software pretendem proporcionar uma melhor experiência aos seus utilizadores, atualizando os seus produtos. No entanto, estas atualizações nem sempre estão à altira das expectativas dos utilizadores. Neste sentido, a Microsoft criou polémica ao anunciar que terminará o suporte às aplicações clássicas do Windows Mail, Calendário e Contactos.

A Microsoft anunciou de forma clara que vai terminar o suporte para o Windows Mail, Calendário e Contactos já a 31 de dezembro de 2024. Isto significa que, mesmo que os utilizadores continuem a utilizar as aplicações antigas, não poderão enviar e receber e-mails após a data especificada.

Segundo os documentos de suporte atualizados da Microsoft, a empresa quer migrar os utilizadores para a nova aplicação Outlook para o Windows 11. Após o período de suporte, as versões antigas do Mail, Calendário e Contactos UWP (Plataforma Universal do Windows) não poderão executar funções de e-mail e calendário.

Mail, Calendário e Contactos deixam o Windows

A Microsoft afirmou que a nova aplicação Outlook oferece os melhores recursos gratuitamente. No entanto, muitos utilizadores não estão satisfeitos com esta transição forçada. O Outlook atualizado é criticado por ser lento e ser uma aplicação baseada na web. Também não é apreciado por ter uma interface diferente das aplicações clássicas do Windows.

O encerramento das antigas aplicações Windows Mail, Calendário e Contactos significa que os utilizadores terão de encontrar soluções alternativas para gerir os seus e-mails, calendários e contactos no final do ano. A Microsoft disse ainda que migrará os dados dos utilizadores antes do prazo final das aplicações.

Ainda que não esteja a ser bem recebida, esta é, aparentemente, uma mudança inevitável para os utilizadores do Windows. Não é um cenário novo e a Microsoft já o fez no passado recente. No final, as soluções podem não ser as ideais, mas com o tempo acabam por ajustar-se ao que os utilizadores pretendem.