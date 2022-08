Apesar de estar focada no seu novo sistema, a Microsoft tem o compromisso de garantir os desenvolvimentos no Windows 11. Este vai ser mantido por mais alguns anos e assim deve continuar a receber novidades e melhorias.

Com o que está a ser desenvolvido no Windows 11, há espaço para trazer estas tecnologias para o Windows 10. Isso vai acontecer em breve, com uma novidade que foi agora anunciada e que vai melhorar a experiência de impressão no Windows 10.

Microsoft vai misturar funcionalidades

O Windows 11 é atualmente o ponto de desenvolvimento para a Microsoft. Este sistema está a ser aprimorado e a tentar dar aos utilizadores o máximo de funcionalidades, garantindo assim que este é um sistema atualizado como o que de melhor existe.

Algo que parece lógico é a união de esforços e a inclusão de funcionalidades nos dois sistemas da Microsoft. Assim, o que se vai seguir para o Windows 10 é algo até esperado e importante para a evolução deste quer para os utilizadores quer para o que oferece a estes.

Windows 11 vai contribuir para o Windows 10

Em concreto, o Windows 10 vai passar a poder controlar de forma mais fina o processo de impressão. Este terá um novo controlo, o que impedirá que possam ser realizadas impressões sem a autorização do utilizador ou que se acumulem sem este pretender de forma clara.

Este controlo será realizado de forma tão simples como a utilização de um PIN, que bloqueará a impressão. Apenas após a autorização do utilizador é que o documento será enviado para a impressora para ser convertido para uma simples folha de papel.

Esperam-se ainda mais novidades no futuro

Ao dar esta novidade ao Windows 10, a Microsoft quer garantir que os utilizadores poupam papel e os tinteiros. Ao mesmo tempo, dá mais segurança e garantia de privacidade aos utilizadores, em especial em ambientes com várias impressoras presentes.

Certamente que este será apenas o primeiro momento em que as funcionalidades dos 2 sistemas se vão unir. A Microsoft certamente que irá aumentar esta proximidade e assim garantir aos utilizadores o máximo, de forma ainda mais rápida.