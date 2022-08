Já sob toda a confusão sobre a compra do Twitter, Elon Musk volta a insistir que a aquisição da rede social, no valor de 44 mil milhões de dólares, poderá avançar. Para isso, a empresa deve apenas divulgar detalhes sobre a percentagem de contas falsas e automatizadas.

O presidente da Tesla tem estado a tentar recuar no acordo que estabeleceu no início do ano a compra do Twitter. Como esperado, isso levou a administração do Twitter a processá-lo, tentando forçar que compra avançasse.

Musk, desde então, contra-atacou, acusando a plataforma de enganar a sua equipa sobre a verdadeira dimensão da sua base de utilizadores e outros problemas. Segundo o que apontou, e no seu entender, estes dados constituíam uma fraude e representavam uma quebra do contrato.

Garante que se o Twitter fornecer o seu método de amostragem de 100 contas o acordo deve prosseguir nos termos originais. No entanto, o empresário alertou que se se verificar que os ficheiros no SEC são falsos então o negócio não deve continuar.

Elon Musk desafiou ainda o presidente do Twitter para um debate público sobre a percentagem de ‘bots’ entre os utilizadores desta plataforma. Segundo a Associated Press, o Twitter recusou-se a comentar estas as declarações. A empresa apresentou repetidamente estimativas à SEC de que menos de 5% das contas de utilizadores são falsas ou spam, salvaguardando que a percentagem poderá ser maior.

Good summary of the problem.



If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.



However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Elon Musk alertou em julho a sua intenção de cancelar a compra da rede social, argumentando que a empresa mentiu sobre a percentagem de contas automatizadas. Esta sua intenção não foi bem recebida pelo Conselho de Administração da empresa, que respondeu com uma ação judicial num tribunal. Queriam forçar a concluir a compra, estando o julgamento marcado para outubro.

O tribunal com sede em Wilmington, aceitou, nesse mês, um pedido da plataforma social para acelerar a compra. Isto segue-se depois de Musk ter pedido para que o julgamento fosse adiado, na melhor das hipóteses, até fevereiro de 2023.

Os advogados de Musk insistiram que a disputa sobre contas falsas e spam é fundamental para o valor do Twitter. Pediram ainda um tempo substancial para a realização de uma investigação, tendo considerado que é desnecessário seguir um calendário vertiginoso.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.



Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Na quinta-feira, os advogados do Twitter registaram que a posição de Elon Musk retrata uma história contrariada pelas provas e pelo senso comum. Revelaram que Musk inventa representações que o Twitter nunca fez e depois tenta empunhar, seletivamente, os extensos dados confidenciais que lhe forneceram para conjurar uma violação dessas supostas representações.

O Twitter convocou os seus acionistas para participarem numa reunião extraordinária no dia 13 de setembro através de conferência telefónica para aprovarem ou não a compra nos termos acordados em abril.

O Conselho de Administração do Twitter apelou aos acionistas para validarem o negócio, explicando que seria o último passo para a sua conclusão, embora tenham, também, afirmado este mês que a conclusão do negócio dependerá do “litígio pendente”.