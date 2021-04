A Microsoft tem estado a renovar muitas das suas apps e a dar-lhes novas funcionalidades do Windows 10 e a melhorar as que estão atualmente disponíveis. Isto vê-se a cada uma das duas novas atualizações que a empresa lança todos os anos.

Com a próxima atualização a chegar, é hora de surgirem alterações importantes. A mais recente pode ser já vista e até testada. Chega no Gestor de Tarefas e vai permitir ganhar recursos ao ter um novo modo Eco para ser aplicado no Windows 10.

Melhorias no Gestor de Tarefas

Têm sido muitas as mudanças que a Microsoft tem dado ao Gestor de Tarefas do Windows 10. Para além de uma nova imagem, há o modo compacto, onde resume a informação ao essencial, a mesmo tempo que mostra o que realmente interessa aos utilizadores.

Depois disso vimos chegar a informação sobre as GPUs e a sua temperatura, em conjunto com outras novidades. Agora, e em testes no programa Insiders, está mais uma novidade. A Microsoft chama-lhe modo Eco e permite limitar os recursos consumidos por qualquer processo.

Novidades para o Windows 10

Esta novidade chegou na última build e pode ser já utilizada. Não tem uma visibilidade grande, mas tem uma utilidade muito interessante. Permite aos utilizadores controlar e limitar os recursos associados a uma app ou a um processo.

Desta forma, e sempre que o utilizador necessitar, pode limitar qualquer aplicação mais agressiva e que esteja a consumir demasiados recursos. Bastará escolher o processo e chamar o menu de contexto. Aqui, estará esta nova opção pronta a ser usada.

Microsoft dá acesso aos processos

A somar a esta novidade, há outra no Gestor de Tarefas, agora para o Edge. Os processos deste browser vão passar a estar organizados por tipos, para o utilizador entender o que está a consumir os recursos e de que forma este é realizado.

Estas novidades chegam muito em breve, na atualização Sun Valley do Windows 10. A Microsoft está assim a ultimar as novidades que vai apresentar e a prepará-las para que estejam perfeitas e livres de problemas para os utilizadores.