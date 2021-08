Os últimos meses têm sido muito complicados em termos de segurança para a Microsoft, em especial no campo das impressoras. As falhas de segurança são constantes e a gigante do software não está a conseguir dar a resposta esperada.

Depois de várias soluções e de novos problemas, eis que a Microsoft lançou finalmente o que poderá ser a solução final. Esta está já disponível, mas traz limitações aos utilizadores, que deixam de controlar totalmente o Windows.

Ao longo dos últimos meses os problemas de segurança do Windows não param de aumentar, sem solução à vista. Estes parecem estar focados numa questão de permissões, em especial no que toca às impressoras e aos drivers que estas usam.

Foram várias as situações em que uma solução foi lançada e apresentada aos utilizadores, prometendo eliminar de vez os problemas. A verdade é que a cada solução, surgiram novas falhas e formas de explorar os problemas das impressoras e dos drivers.

Disposta a resolver o problema de forma total e definitiva, a Microsoft criou mais uma solução para esta falha. Irá limitar a instalação de drivers no Windows, obrigando a que estes sejam apenas tratados por um Administrador do sistema operativo.

Esta é uma solução que poderá funcionar, em especial no que toca à instalação não autorizada de drivers de impressoras, mas tem um preço. Os utilizadores passam a ter de usar uma conta com privilégios elevados ou a ter de pedir a um administrador para o fazer.

Curiosamente, e poucas horas após ter sido anunciada esta nova solução, há já quem a coloque em causa. Um dos investigadores de segurança que tem acompanhado esta situação revelou um vídeo em que continua a conseguir ganhar privilégios elevados explorando a falha inicial.

Esta não deveria ser a solução que a maioria esperava. Ao limitar a instalação de drivers, é dado um maior controlo, mas a verdade é que limita também os utilizadores. Para casos especiais, a Microsoft tem uma solução em que esta permissão é eliminada.