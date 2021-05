Microsoft promete melhorar o áudio por Bluetooth no Windows 10

Com constantes melhorias, a Microsoft quer tornar constantemente o Windows 10 um sistema mais capaz e com novidades relevantes para os utilizadores. Estas focam-se em várias áreas, que são importantes e precisam de melhorias.

Com a nova grande atualização deste sistema prestes a chegar, é hora de serem conhecidas algumas novidades se melhorias. A mais recente vem no campo do áudio e em especial no associado ao Bluetooth, que se vai tornar melhor e com muito mais qualidade.

Será já em maio que a Microsoft vai lançar a próxima grande atualização do Windows 10. Sem uma data concreta para a sua chegada, espera-se que surja em breve e que traga algumas novidades importantes, testadas nos últimos meses.

Não sendo uma atualização com novidades muito visíveis, promete ainda assim muitas melhorias e algumas novas funcionalidades. A maioria será silenciosa e permitirá tornar o Windows 10 ainda melhor e com mais recursos importantes. A mais recente aponta para a chegada de um som ainda melhor no caso do Bluetooth.

A Microsoft revelou que a próxima atualização trará finalmente o suporte para o codec AAC, que reforça os já suportados SBC e AptX. Isto garante de imediato uma muito melhor qualidade no streaming de áudio sem fios para dispositivos Bluetooth.

Claro que isto se traduz num suporte muito mais alargado para AirPods da Apple ou para os FreeBuds Pro da Huawei, entre muitos outros equipamentos. Finalmente será possível ter acesso a toda a qualidade áudio que estes dispositivos oferecem aos utilizadores, agora diretamente no Windows 10.

Para além desta novidade muito importante, a Microsoft tem uma correção pronta e a ser testada. Quer melhorar a interface de seleção de dispositivos de áudio, sem que o mesmo esteja presente várias vezes, o que baralha muitas vezes os utilizadores.

Estas novidades associadas ao áudio estão a ser lançadas pela Microsoft agora no programa Insiders, na build 21370. Com os testes e a sua avaliação deverá conseguir ser incorporada na atualização de maio e assim ficar acessível no Windows 10 rapidamente.