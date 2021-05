Volkswagen quer criar e projetar os chips para os seus carros autónomos

A par com a eletrificação dos carros, as grandes marcas do mercado automóvel têm outro objetivo em mente. Querem criar alternativas autónomas e que dispensam a intervenção humana para que a condução aconteça.

Um dos problemas neste ponto é a capacidade de computação que estes carros precisam ter e o controlo que as marcas querem conseguir. A Volkswagen está já presente nesta área e agora revelou uma novidade. A marca alemã quer criar e projetar os chips para os seus carros autónomos.

Volkswagen quer apostar numa área essencial

Muitas das marcas que estão a apostar no mercado dos carros autónomos optam pelas soluções mais simples. Recorrem a fabricantes conhecidos e com provas dadas, para que forneçam as suas soluções genéricas e adaptadas a qualquer carro.

Há, claro, marca como a Tesla e outras, que apostaram na criação dos seus chips, ajustados às suas realidades. A Volkswagen quer seguir esse caminho e anunciou agora que espera em breve criar e projetar os chips para os seus carros autónomos.

Criar os chips para os carros autónomos

Quem revelou esta novidade foi Herbert Diess, o CEO da marca alemã. Numa entrevista ao jornal Handelsblatt, apontou para a necessidade de controlar todos os processos, para serem mais eficientes e garantir as melhores prestações.

A Volkswagen não quer ficar por aqui e quer ir ainda mais longe. A marca alemã pretende também desenvolver e manter um dos componentes essenciais associados a estes chips dos carros autónomos. Falamos do software que os vai utilizar, decerto em todo o seu potencial.

Marca alemã quer controlar os processos

Curiosamente, a Volkswagen não pretende participar no processo de construção, garantindo apenas as patentes e o desenvolvimento. Desta forma consegue libertar-se da dependência dos criadores e estar mais à frente no desenvolvimento de novas funcionalidades.

Apesar de este poder ser o caminho mais lógico, deixa a Volkswagen numa dependência. Vai ter de garantir que os fabricantes de chips conseguem entregar as suas encomendas de forma rápida, não colocando entraves e limitações nas suas linhas de produção.