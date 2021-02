São bem conhecidas as medidas que a Microsoft está a tomar para trazer o Android para dentro do Windows 10. Não quer introduzir este sistema nativamente, mas sim integrá-lo através de uma ligação ao smartphone.

As novidades aqui não têm abrandado e uma nova surgiu agora, ainda que em testes. O controlo vai ser ainda maior e o smartphone pode mesmo ficar no bolso para ser totalmente gerido pelos utilizadores.

Uma aposta clara da Microsoft

A Microsoft quer fazer do Android o seu sistema móvel. Tem-se focado em trazer as suas apps para esta plataforma, para criar uma experiência de utilização única. Estas apps reproduzem no máximo as interfaces do Windows 10 e assim são transparentes para o utilizador

Claro que a gigante do software quer ainda trazer o Android para dentro do seu sistema operativo, para que seja possível fazer a sua gestão. Quer que os utilizadores leiam as suas mensagens, os seus alertas e até receber/fazer chamadas diretamente e sem limites.

Passo para integrar com os smartphones

A mais recente novidade da app O Seu Telemóvel quer trazer ainda mais controlo para os smartphones dos utilizadores. Se até agora limitava-se a dar informações, passa a poder dar um controlo sobre algumas funcionalidades básicas.

Assim, e como pode ser visto na imagem abaixo, vai estar disponível o controlo de algumas opções, um pouco à imagem do que existe hoje no smartphone. Podem ligar/desligar o DnD, o Bluetooth, o áudio ou até o leitor de música. O utilizador é que decide o que quer fazer.

Unir o Android com o Windows 10

Esta novidade parece que está agora em testes, provavelmente em alguns utilizadores do programa Insiders. Mais tarde será alargada e terá suporte para todos, como tem acontecido nas versões anteriores. Mais uma vez mostra-se como uma excelente adição para esta ferramenta.

A Microsoft tem investido muito nesta sua app para Windows 10 e para o Android. Com versões que já permitem correr apps diretamente, garante uma utilização quase ilimitada e o abandonar do smartphone ao usar o PC.