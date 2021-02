Há vários meses que a equipa responsável pelo Kodi estava a preparar uma novidade. A versão 19 deste media player esteve em testes durante algum tempo, garantindo que estava perfeita e que todos os bugs e falhas eram corrigidos.

Pois a mais esperada versão deste software acabou de chegar e o Kodi 19 está pronto para ser instalado. As novidades foram finalmente lançadas e todos podem atualizar ou instalar o que a comunidade finalmente apresentou.

Eis o novo Kodi 19

Esta era uma novidade esperada por muitos há vários meses. Desde que a primeira versão de testes foi lançada que as novidades não paravam de ser apresentadas. Eram naturalmente ainda versões que apresentavam bugs, mas que mostravam o caminho que ia ser seguido.

Segundo que foi revelado, esta versão envolveu 50 programadores open source, que alteraram 5 mil ficheiros e adicionaram, alteraram ou removeram 600 mil linhas de código. Claro que todo o tempo gasto nesta versão, nas várias fases, foi voluntário.

As novidades deste media player

A mudança mais relevante e até mais disruptiva nesta versão do media player foi a adoção do Python 3. Isto pode levar a que alguns plugins possam deixar de funcionar até serem adaptados pelos programadores. À parte disto, existem mudanças e melhorias em várias áreas.

Quase todas as áreas do Kodi foram visadas, com um foco especial na segurança. Há ainda as alterações na parte gráfica e melhorias nas legendas que são apresentadas. Contem com mudanças a nível dos codecs usados e que são específicos de cada uma das plataformas suportadas.

Simples atualizar para esta versão

A nova versão do media player está já disponível no site do Kodi, para ser instalada. Basta aceder ao site e procurar a versão desejada por cada utilizador. Fica apenas o alerta que a versão disponível para o Windows 10, via loja Microsoft, ainda não está atualizada.

É hora de instalar o Kodi 19 e testar todas as novidades que foram criadas. Validem também as melhorias e que vão fazer deste media player uma ferramenta ainda melhor e mais apelativa de ser usada por todos.