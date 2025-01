Microsoft pode acabar com a atualização gratuita do Windows 10 para o Windows 11

O fim do suporte da Microsoft ao Windows 10 esperava-se que fosse um processo simples e com poucos problemas. A verdade é que essa não parece ser a realidade e tem havido situações pouco claras. A mais recente vem mostrar que a Microsoft pode acabar com a atualização gratuita para o Windows 11. Mas será mesmo isso que vai acontecer?

Fim da atualização gratuita para o Windows 11

Uma grande mudança está a chegar para os utilizadores do Windows 10. As afirmações feitas numa nova publicação no blog da Microsoft mostram que a oportunidade de atualização gratuita para o Windows 11 pode acabar dentro de algum tempo.

A empresa recorda que o suporte para o Windows 10 terminará a 14 de outubro de 2025 e pede aos utilizadores que tomem uma decisão. Ou mudam para o Windows 11 ou recorrem ao programa de atualizações pago que antes eram oferecidos apenas para empresas.

A Microsoft, que não partilhou informações claras sobre a última data da oferta de atualização gratuita até agora, utiliza o título “Atualização gratuita para o Windows 11 (apenas por tempo limitado)” na sua publicação. Indicam que a transição para o Windows 11 pode ser limitada ao longo do tempo. Esta situação indica que o Windows 10 da empresa “levanta a possibilidade de rever a sua política de atualização gratuita à medida que esta expira”.

Microsoft quer acabar com a presença do Windows 10

As fontes oficiais da Microsoft afirmam que a oferta de atualização gratuita não tem uma data de fim específica, mas a Microsoft reserva-se o direito de descontinuar o suporte desta oferta. Esta afirmação, que não foi levada a sério até agora, voltou ter agora um novo foco, com a ênfase no “tempo limitado” na publicação feita.

No entanto, há aqui um ponto a salientar. Não há outra explicação na publicação no blogue da Microsoft a apoiar esta afirmação. Assim sendo, existe a possibilidade de esta afirmação ser apenas uma forma de chamar a atenção. Tudo pode não passar de mais uma forma de a Microsoft levar os utilizadores a fazerem a atualização de forma mais rápida.

Uma parte significativa dos utilizadores do Windows 10 ainda não migrou para o Windows 11. Isso atrapalha os planos da Microsoft e por isso, uma medida como terminar a oferta de atualização gratuita poderia passar uma mensagem perversa aos utilizadores. No entanto, tal como aconteceu com a mudança para o Windows 10 no passado, parece possível que a Microsoft deixe algumas portas abertas, apesar de garantor uma oferta oficialmente descontinuada.