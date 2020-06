O Windows 10 está constantemente em mudança e a acumular muitas melhorias que o tornam melhor e mais simples de usar. Estas são criadas pela Microsoft para elevar ainda mais o seu sistema operativo e cativar os utilizadores.

Claro que nem todas são bem-vindas e bem sucedidas, o que leva a pequenas alterações e a reverter o que foi inicialmente criado. É precisamente isso que a atualização de maio de 2020 trouxe ao Windows 10. Foi bloqueado um ponto que levava a que fosse fácil apagar de ficheiros inadvertidamente.

Microsoft quer corrigir um problema

A Limpeza do disco é uma área a que muitos utilizadores recorrem para manter o seu sistema livre de ficheiros desnecessários e que apenas ocupam espaço. Com alguns cliques do rato é possível fazer uma purga controlada em áreas específicas do Windows 10.

Com a atualização de outubro de 2019 a Microsoft resolveu colocar nesta área um novo elemento. Falamos da pasta de Transferências, que com uma simples escolha passava a estar englobada na limpeza a ser realizada. Não estava selecionada por omissão, mas acabava por ser usada.

Deixa de ser simples apagar ficheiros sem querer

Esta facilidade acabou por levar muitos utilizadores a eliminarem indevidamente, por escolherem esta área. Claro que isso levou a queixas e a descontentamento destes mesmos utilizadores, que pediram para a Microsoft reverter esta mudança.

Pois essa mudança chegou com a mais recente atualização, lançada há poucos dias. Com a nova versão esta opção de eliminar o conteúdo da pasta Transferências desaparece da Limpeza do disco. Desta forma, mesmo que inadvertidamente, torna-se impossível fazer este processo.

Pasta Transferências do Windows 10 pode ser apagada

Claro que a Microsoft não deixou este processo de eliminação de ficheiros para ser manual. Continua a estar presente esta opção na zona de Armazenamento da área Sistema. Nos Ficheiros temporários continua a estar presente a pasta Transferências.

Desta forma simples a Microsoft corrige uma situação que estava a trazer problemas aos utilizadores. Admite um erro e, ao mesmo tempo, mantém uma forma de eliminar o conteúdo da pasta Transferência, agora mais segura e longe de erros.