Telegram traz um leque de novidades dedicadas aos vídeos e muito mais

Sendo uma alternativa cada vez mais viável ao WhatsApp, o Telegram tem conseguido crescer melhorar à custa de novidades únicas. Estas vão para além das mensagens trocadas e focam-se na partilha de imagens, vídeos e outros elementos.

Na continuação de outras novidades que foram sendo apresentadas, há algumas melhorias importantes agora anunciadas. São dedicadas aos vídeos e outros conteúdos multimédia que podemos usar e partilhar pelo Telegram.

As novidades que o Telegram trouxe

Do que foi anunciado, o Telegram recebeu uma melhoria muito importante no que toca à edição de conteúdos. Deixam de necessitar de um editor de vídeo no smartphone para tratar da edição destes elementos essenciais hoje em dia.

Este editor é capaz de tratar de qualquer gravação que seja feita, adicionando elementos como stickers ou gifs que estejam presentes. Esta é uma adição importante ao editor que antes já estava presente, mas que tratava apenas de imagens.

Um editor de vídeo com muitas alterações

As ferramentas presentes permitem que seja feito zoom aos vídeos e que se melhore a sua qualidade com apenas 2 toques. Esta simplicidade vai mais longe e deixa também que seja mais simples desenhar nesta tela, com todo o detalhe.

Outra melhoria que chega com esta versão são os stickers animados. Estes permitem exprimir de forma mais direta e estão também agora arrumados por separadores, onde todos os elementos mais usados estão ali presentes e disponíveis.

No Android também há melhorias

Para os utilizadores Android há ainda uma novidade especial. Estes têm um leitor de vídeo que foi melhorado e que agora tem animações mais aprimoradas. Também as descrições dos vídeos podem ser escondidas de forma mais direta.

Há muitas mais pequenas alterações e que vão tornar o Telegram ainda melhor. Estas novidades estão já na mais recente versão e por isso a atualização é urgente, mas para experimentar tudo o que de melhor existe agora.