Microsoft: Cuidado com a app Bing Wallpaper! Está a ser comparada a um malware

Apesar de não ser um dos pontos mais importantes para a Microsoft, a personalização do Windows é algo onde também aposta. Temos vários exemplos de temas ou de wallpaper, ajustados a cada utilizador. A app Bing Wallpaper chegou há dias e já está a levantar polémica. Muito estão a compará-la a um verdadeiro malware. Descubra a razão.

Há vários dias, a Microsoft lançou a sua aplicação Bing Wallpaper na Microsoft Store no Windows 10 e 11. Tudo parecia bem, mas, na verdade, isso não é totalmente correto. Descobriu-se que a app gratuita Bing Wallpaper é quase um malware disfarçado de uma pequena aplicação de personalização. E já não é a primeira vez que isso acontece.

Rafael Rivera (@WithinRafael) mergulhou nas entranhas do Bing Wallpaper e descobriu muitas coisas interessantes. A descrição da aplicação na Microsoft Store não diz muito. Promete apenas “uma coleção de belas imagens de todo o mundo” que atualiza o seu wallpaper todos os dias.

Longe da vista do utilizador, porém, escondem-se muitas práticas predatórias. Além de “aceder” aos cookies do seu browser (Edge, Firefox e Chrome) e de ter uma API gratuita de geolocalização na web, esta app instala o Bing Visual Search e define o motor de pesquisa da Microsoft desde o início.

O Bing Wallpaper tentará também alterar as definições do browser. Recomendará convenientemente uma pesquisa que “devolve tempo e dinheiro” a quem utiliza o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox e, surpreendentemente, o Internet Explorer. E não seria um produto da Microsoft sem tentar definir o Microsoft Edge como browser predefinido com “diferentes definições de browser”.

Se o seu browser padrão não for o Microsoft Edge, a sua nova aplicação de papel de parede em algum momento iniciará o navegador padrão e abrirá um novo separador com uma declaração bastante surpreendente de que “já instalou a Extensão Microsoft Bing Search” e tudo o que falta fazer é ativá-lo na configuração da extensão. DE recordar que nada na descrição da aplicação refere este comportamento.

Esta é mais uma situação certamente incómoda para a Microsoft. Não se espera que esta app, dedicada apenas e só a personalizar o browser, tenha este comportamento. Mas, na verdade, este tem sido um comportamento muitas vezes visto, o que acaba por dar uma imagem menos positiva a este gigante do software.