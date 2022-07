Foi com alguma surpresa que vimos chegar o Android ao universo da Microsoft com o lançamento do Windows 11. Este novo sistema segue a linha da versão anterior e aposta numa integração completa com outras plataformas.

Este extra que todos querem testar está a receber novidades constantes e agora tem mais um lote de melhorias. Este está cada vez mais perto de ser uma realidade e assim dar acesso a tudo o que a Google desenvolveu para o seu sistema móvel.

Mais novidades no Android do Windows 11

A Microsoft está apostada em dar aos seus sistemas alguns extras que mais ninguém tem. Isso foi visto com a integração do Linux no Windows 10 e será em breve uma realidade com a chegada do Android ao Windows 11, para dar acesso às apps deste sistema.

Enquanto esse momento oficial não chega, a gigante do software tem procurado melhorar a sua oferta e limar alguns pormenores que precisam ser melhorados. É este o propósito do Programa Insider e isso tem-se revelado um sucesso a vários níveis.

Várias melhorias importantes para o WSA

A novidade chega agora com mais uma atualização do WSA (Windows Subsystem for Android), que traz algumas melhorias interessantes e até importantes. Falamos de muitas alterações na parte de rede e de segurança acompanhadas com melhorias no desempenho.

A grande novidade vai mesmo para o suporte de IPv6 e de VPNs. Estas últimas passam a atribuir o endereço IP diretamente ao WSA e colocam este Android numa área de rede distinta do próprio Windows 11. Além disso, esta nova versão traz suporte para o codec AV1 e uma atualização do Chromium WebView.

Uma aposta de sucesso da Microsoft na Google

No campo da segurança, o WSA passa a proteger as janelas seguras das apps Android e impedir que estas sejam captadas. Se forem usadas num PC com processador ARM, as apps Android agora também podem aceder a dispositivos de rede local.

Estas são mais algumas melhorias que vêm tornar esta integração do Android com o Windows 11 um possível sucesso. Após termos visto a chegada da versão 12 do sistema da Google, a Microsoft quer agora focar-se em dar ainda mais aos utilizadores e assim mostrar porque continua a apostar nesta união.