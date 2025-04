Microsoft consegue o impossível e migração em massa para o Windows 11 acontece

O fim do Windows 10 está a chegar a passos rápidos. Isso deveria ser razão para os utilizadores adotarem o Windows 11 rapidamente, mas isso não tem sido visto nos últimos meses. As táticas da Microsoft parecem agora começar a surtir efeito, com a migração em massa para o Windows 11 a começar a acontecer.

Quando a Microsoft anunciou o fim do suporte ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, anunciava o abandono do sistema operativo de computador mais utilizado no mundo. O que parecia uma loucura acabou por fazer todo o sentido. Mas a Microsoft corria um grande risco com esta decisão, pois os utilizadores podiam simplesmente decidir ficar no sistema.

No entanto, agora parece que a Microsoft acertou e as suas táticas estão a resultar. A quota de mercado do Windows 11 disparou nos últimos dois meses, ao ponto de se estar a aproximar do Windows 10. O Windows 11 teve uma quota de 42,69% em março passado, enquanto o Windows 10 caiu para 54,2%, segundo os dados da Statcounter.

Embora ainda não esteja perto de ultrapassar, o Windows 11 está numa posição melhor do que estava no final de 2024, quando o Windows 10 ganhou quota de mercado, chegando aos 62,7%. Ainda não se sabe se o Windows 11 acompanhará este ritmo, mas, se o conseguir, não seria surpreendente se se tornasse o sistema operativo para computadores mais utilizado em maio, ou mesmo em abril.

Por outras palavras, os utilizadores estão finalmente a adotar o Windows 11, e há muitas razões para isso, embora nem todas sejam positivas. Por um lado, os utilizadores que atualizam para o sistema mais recente não devem ser uma surpresa, considerando que é uma atualização gratuita e o Windows 11 vem pré-instalado na maioria dos computadores vendidos ao público em geral.

O que é realmente estranho e surpreendente é que o antigo sistema esteja a ganhar utilizadores. Mas por detrás desta migração em massa há algo mais do que uma simples renovação de equipamento. Não é segredo para ninguém que a Microsoft se tornou mais agressiva com as atualizações do Windows 11, praticamente obrigando os utilizadores a arriscar, quer queiram quer não.

No entanto, é importante destacar que, mesmo que o Windows 11 se torne um sucesso repentino, nunca conseguirá agradar a todos os utilizadores do Windows 10. Muitos computadores com Windows 10 não conseguem usar o Windows 11 devido aos requisitos. Assim, espera-se que em outubro, o Windows 10 ainda tenha milhões de utilizadores.