O debate relativamente ao impacto dos smartphones, especialmente das redes sociais, na saúde mental dos jovens está fervorosamente aceso. De facto, os especialistas e encarregados de educação têm explorado a consequências das tecnologias no comportamento e aproveitamento escolar dos mais novos. Curiosamente, em Portugal, a escola pública com melhor média de exames proibiu os telemóveis, em janeiro.

Em novembro do ano passado, aliás, a Austrália avançou com a decisão de proibir as redes sociais para menores de 16 anos.

Antes disso, em Portugal, o Governo já havia recomendado a proibição do uso de telemóveis nas escolas para 1.º e 2.º ciclos.

Entretanto, algumas escolas adotaram novas regras para a utilização de smartphones, nomeadamente a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva.

Curiosamente, o estabelecimento de ensino público com melhor média nos exames nacionais, em 2024, implementou a proibição do uso de telemóveis em todo o recinto escolar, em janeiro.

Telemóveis já eram alvo de restrições antes

Segundo o diretor da escola, António Almeida Figueiredo, o uso dos telemóveis já era proibido na sala de aula, a menos que solicitado por um professor para efeitos de trabalho letivo.

Desde janeiro, a proibição aplica-se, também, aos momentos de pausa.

Nos últimos anos íamos sentindo que os alunos se alheavam muito nos intervalos, sempre agarrados aos telemóveis, e que não havia interação. Passávamos nos corredores e havia silêncio, porque, embora cheios de alunos, eles estavam todos ao telemóvel.

Recordou o diretor da escola do concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, conforme citado pela imprensa nacional.

Apesar da inicial contestação entre os jovens, os alunos adaptaram-se com facilidade às novas regras, após "um ou dois dias de 'desmame'".

Aliás, para que a abordagem fosse profícua, a escola aumentou a sua oferta de alternativas lúdicas, colocando à disposição dos estudantes jogos didáticos e de tabuleiro, baralhos de cartas e duas mesas de ping-pong.

Além dos alunos, Elisabete Barnabé, presidente da Associação de Pais da Escola Ferreira da Silva, recorda que alguns encarregados de educação se opuseram, também, à mudança.

No entanto, a maioria aceitou bem o que, na generalidade, consideraram "uma medida corajosa".

Ainda que a proibição não se traduza em notas académicas, nos intervalos o objetivo já se concretizou: "Há muito barulho, muita ação - os alunos ganharam vida", afirmou o diretor.

Apesar de o feedback relativamente às regras sobre o uso de smartphones ser positivo e estas poderem ter, de alguma forma, contribuído para o sucesso escolar dos alunos, não terão sido o fator decisivo.

Na verdade, a proximidade entre alunos, professores e psicólogos foi, por sua vez, apontada como decisiva para a Escola Básica e Secundária Dr. Ferreira da Silva ter sido o estabelecimento público com melhor média nos exames de 2024, com uma média de 13,85 valores nos 125 exames.

