Microsoft anuncia que atingiu mil milhões de utilizadores no Windows 10

O Windows 10 foi lançado em 2015 e desde então que tem sido a grande proposta da Microsoft no mercado de sistemas operativos. O objetivo passava por alcançar mil milhões de utilizadores até 2018, mas tal acabou por acontecer só agora.

Este é um marco importante para a empresa de Redmond, tendo sido com certeza influenciado pelo fim do suporte dado ao Windows 7 no passado dia 14 de janeiro.

O sucesso do Windows 10 foi imediato, ao ser instalado em mais de 14 milhões de computadores em apenas 24 horas. A contribuir para isto esteve a estratégia da Microsoft, que tornou a atualização gratuita para grande parte dos utilizadores.

No entanto, os objetivos mais ambiciosos da empresa de Redmond não foram alcançados. Esta pretendia que o seu sistema operativo mais recente estivesse em mil milhões de dispositivos ao final de três anos, em 2018. A escalada tem sido constante, tendo ultrapassado a barreira dos 900 milhões em setembro de 2019.

A marca dos mil milhões de computadores com Windows 10 foi agora alcançada, segundo a própria Microsoft.

A Microsoft finalmente atinge o seu objetivo com o Windows 10

A boa-nova foi anunciada pela Microsoft Itália, no seu website. A publicação é atualmente dada como indisponível, mas capturámos uma imagem que mostra a página original.

É muito interessante ver este crescimento que acelerou nos últimos meses. Uma das mais recentes notícias da Microsoft mostrava, em maio de 2019, que a meta dos 800 milhões de dispositivos tinha sido ultrapassada. O último ano mostrou uma aceleração grande na adesão ao Windows 10.

Sem dúvida que, para tal, contribuiu o fim do suporte do Windows 7. O seu sucesso durou muitos anos, mas a empresa de Redmond decidiu colocar-lhe um ponto final e este acontecimento influenciou muitos utilizadores que assim acabaram por instalar o Windows 10 nos seus computadores.

O suporte ao Windows 7 terminou recentemente, no dia 14 de janeiro…