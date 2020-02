Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos os máximos de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para estas fiquem o mais ricas e completas possíveis.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Onde conseguir uma extensão Bluetooth?

Boa tarde. Acompanho-vos diariamente e agora preciso da v/ preciosa ajuda. É normal eu andar pela casa a realizar as minhas tarefas. Enquanto isso, gosto de ouvir algum podcast ou programa de tv, usando a ligação bluetooth. No entanto, em determinadas divisões deixo de escutar, por perda do sinal. Já fiz uma longa pesquisa na net, mas não consigo encontrar um repetidor de sinal. A única coisa que encontrei foram transmissores/recetores, que só funcionam numa dessas funções: ou emitem ou recebem sinal. Por favor, sabem se há forma de repetir o sinal de forma a tê-lo em toda a área da casa? Continuação de bom trabalho e, desde já, os meus agradecimentos. Joana Belo

Resposta:

Joana,

Embora não tenha referido qual o dispositivo onde tem o conteúdo a ser reproduzido, depreendo que esteja num local fixo, e daí a dificuldade em conseguir uma ligação estável.

Referiu também que pretende ouvir, mas colocou como restrição o facto de ter que se bidirecional. Isso é porque pretende usar também como auricular?

A tecnologia padrão atual para comunicação sem fios é o bluetooth. É muito económico, fiável, simples de utilizar e consegue garantir a qualidade da transmissão, mas claro está, precisa que as condições sejam favoráveis. Numa comunicação digital sem fios, as paredes são sempre um grande entrave, e contra isso há pouco a fazer.

A solução mais simples para evitar esse problema, é optar por utilizar o smartphone para reprodução desses conteúdos e ter algum cuidado no sentido de o ter por perto, ou mesmo sempre junto a si.

A outra solução, mais incerta, é a utilização de um transmissor bluetooth, que recebe o sinal por uma via cablada, e propaga-o via bluetooth com alcance muito superior ao habitual.

Depois, há sempre a opção de utilização de outra tecnologia, nomeadamente 2,4GHz RF, onde o recetor recebe o sinal também por uma via cablada e propaga-o via rádio-frequência. Os Sony MDR-RF811RK são um exemplo.

A terceira sugestão não permite comunicação nos 2 sentidos, e com a segunda sugestão pode ser difícil conseguir isso.

Resumindo, embora hajam algumas soluções, a minha recomendação é que se adapte às restrições da tecnologia que já tem. É a forma que lhe garante melhor qualidade e sem qualquer custo.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo confiar nos tomadas USB que encontro por aí?

Olá! Saudações. Tenho algumas reticências em usar tomadas eléctricas com ligação USB incorporadas. Fiz umas leituras sobre o tema, mas, fiquei confuso e em dúvida face a estas novas e práticas engenhocas. Li, também, alguns dos artigos que já publicaram acerca de carregar ou não o tlm com o carregador de origem. A segurança acima de tudo, mas, e acerca destas novas tomadas que menciono? É aconselhável colocar a carregar um iPhone, iPad, Apple Watch, modem da banda larga, powerbank ou outros géneros de dispositivos que carreguem por USB? (tenho até uma cabeceira de cama que incorpora já esse tipo de tomada. eléctrica) Com os melhores cumprimentos! Pedro Ferreira Braga

Resposta:

Pedro,

Numa qualquer porta USB standard é esperado que a tensão elétrica seja de 5V e de corrente variável, geralmente de 500mA a 2A.

As tomadas que incluem uma porta USB, naturalmente que têm um transformador integrado, cujas características estarão descritas. É claro que a qualidade dos produtos é muito variável e existem produtos de qualidade questionável (tanto para carregadores vulgares como de tomadas). É importante que tenha algum grau de confiança acerca da qualidade dos produtos, nomeadamente quanto à marca. De outra forma, pode sempre testar com um dispositivo mais barato, ou então utilizar um dispositivo capaz de fazer uma monitorização de primeira linha:

Quanto à possível diferença na corrente entre carregadores, um dispositivo carrega com a corrente máxima que “pede” ao carregador, e que o carregador lhe pode entregar. Ou seja, não há problema de carregar um smartphone com um carregador com corrente máxima de 500mA, quando o carregador original é de 2A. Simplesmente o carregamento vai ser mais lento. Por outro lado, um dispositivo que só precisa de 500mA poderá carregar sem problemas com um carregar com corrente máxima de 4A.

Depois há carregadores com diferentes combinações de tensão/corrente, que dão negociados com o dispositivo durante o carregamento, mas que geralmente são mais específicos e não estão disponíveis em tomadas de parede.

Resumindo, se não estiver a falar de tomadas “chinocas”, poderá utilizá-las sem problema.

[Respondido por Hugo Cura]

Como contornar este problema Wi-Fi?

Boa tarde. Como o sinal wifi no extremo da minha casa é fraco, comprei um repetidor TP-Link TL-WA850RE, que melhorou o sinal nos locais com menos potência. No entanto, próximo ao router da minha operadora (Vodafone – Huawei HG8247H) o acesso ficou pior, com velocidades bastante mais lentas. Será que configurando o repetidor para usar a rede GUEST resolvo a situação? Como posso resolver a questão? Com os cumprimentos do Vitor Lourenço

Resposta:

Vítor,

O problema que está a ter pode dever-se a saturação no canal em utilização, por já estar a ser utilizado em redes vizinhas ou mesmo pelo repetidor.

A primeira recomendação que faço é ligar o repetidor com cabo de rede. Dessa forma, elimina logo a dependência (e o possível mau desempenho) da rede Wi-Fi do router do operador. A utilização de uma má rede para repetição, dificilmente poderá dar origem a uma boa rede (embora até nem pareça ser o caso).

Caso não seja possível, procure controlar os canais Wi-Fi que cada um está a utilizar e fazer os possíveis para que não colidam. Pode experimentar ligar à rede guest, é provável que o router tenha a saturação em conta e tenha as redes em canais diferentes.

[Respondido por Hugo Cura]

Como limpar o que já escrevi no Chrome e ganhar espaço no Linux?

Carísssimo Pplware Bom dia! Muito agradecia que me ajudassem a resolver dois problemas com que me

deparo no meu pc: 1 – há dias, o meu sobrinho de 7 anos esteve cá por casa, pediu-me para usar o pc. Jogou, brincou e também – coisas de miúdo -, utilizou o google para “descobrir” o que certas palavras significavam. Deixo à vossa imaginação. Ora, agora, quando utilizo os motores de busca, mais grave quando estou no trabalho e tenho de procurar algo com outras pessoas, essas palavras aparecem-me em todos os meios de pesquisa: SAPO, Google, etc. Imaginem, por exemplo, estar a consultar o vosso site, clicar na lupa e aparecerem-me logo os palavrões. Já fiz limpeza do histórico, “básica” e “avançada”, mas não resulta. Continuam sempre a aparecer. 2 – Uso o Linux, agora actualizado na versão Tricia e há uns tempos que noto que vou ficando com menos espaço no disco. Pergunto, haverá forma de limpar estes eventuais dados em excesso? Quando utilizava o Windows, era mais fácil, recorria a programas como o ccleaner, por exemplo, mas em Linux não sei o que possa utlizar em segurança, sem correr o risco de perder dados importantes!? Antecipadamente agradeço a ajuda que me possam dar. Os melhores cumprimentos. Fernando Alagoa PS: já agora aproveito para mencionar que estou muito satisfeito com a

Ciberconceito que há tempo me recomendaram! Obrigado!

Resposta:

Fernando,

Respondemos às suas questões por ordem, para manter a coerencia do pedido:

1 – Uma vez que não indica qual o browser que está a usar, vamos mostrar a forma de limpar os dados de preenchimento dos campos de texto.

Comece por abrir o menu do browser e escolher a opção Mais ferramentas. De seguida, e ai dentro, deve escolher a opção Limpar dados de navegação.

Nessa nova janela, deve escolher a opção Avançadas e depois procurar na lista a opção Dados de formulário de Peenchimento automático. Esta deverá ser a única que fica selecionada.

Para terminar deve carregar no botão Limpar dados. Lembre-se que depois deve esperar que a sincronização.

2 – Existem várias causas possíveis para essa ocupação anormal de disco. Para o resolver deixamos aqui algumas dicas.

Em primeiro lugar deverá usara ferramenta Disk Usage Analyzer para avaliar onde esse espaço etá a ser realmente ocupado.

De seguida, pode limpar e remover os pacotes que já não necessita. Para isso use o comando sudo apt-get autoremove.

Outra possibilidade é remover as apps que já não usa. Isso pode ser feito no Software Center ou usando a linha de comando sudo apt-get remove nome-do-pacote-1 nome-do-pacote-2.

Por fim, poderá remover a cache do APT, usando para isso um dos comandos:

sudo apt-get autoclean

sudo apt-get clean

[Respondido por Pedro Simões]

Consigo correr o Excel num Raspberry Pi?

Boa tarde, Trabalho na Cerutil, empresa do grupo Vista Alegre de cerâmica utilitária e queria lhe perguntar se com 1 Raspberry pi 3 model b+ conseguimos implementar a seguinte solução: – Conseguir correr um ficheiro excel com macros no raspberry? Que software teríamos de instalar para conseguir por a funcionar?? Com os melhores cumprimentos, Kind Regards, Ricardo Moreira

Resposta:

Ricardo,

Para correr um ficheiro excel tem de ter presente o office ou uma aplicação similar que suporte esse formato.

Uma vez que o Raspberry não suporta a instalação do Windows, a única solução é mesmo instalar o LibreOffice ou uma suite similar, que consiga executar esse ficheiro.

No entanto, chamamos à atenção que o facto de ter macros, poderá ser um problema. O ideal é testar esse cenário e confirmar.

[Respondido por Pedro Simões]

Um disco cheio é mais lento que um vaziu?

Boa tarde, Uma questão que, por mais que procure online, não encontro uma resposta em condições. Pergunto porque é que um disco/rígido fica lento quando está totalmente cheio. E não estou a falar de um disco fragmentado, falo mesmo de um disco com ocupação de cerca de 100%. São duas coisas, penso eu, totalmente diferentes. Pergunto pois quando tenho um disco 90% cheio, comporta-se normalmente. Mas quando ultrapasso esta barreira, sensivelmente, começa a tornar-se astronomicamente lento. Obrigado desde já! Miguel Rasquinho

Resposta:

Miguel,

O fenómeno que descreve resulta de vários fatores, que se vão complementando e que geram essa lentidão.

Os discos não guardam os ficheiros em blocos únicos, mas sim em pequenos pedaços, chamados clusters. Assim, o sistema operativo precisa de manter tudo indexado. Ao ter mais dados, mais demora essa indexaçã oe até o proprio acesso aos ficheiros.

Por outro lado, para manter essa indexação, o SO precisa de usar o disco para ter a memória livre, ou seja, carregando novamente na ocupação do espaço no disco.

Assim, é um ciclo vicioso e que pode terminar em problemas.

Por norma, perto dos 80%, é recomendado ao utilizador que iniciei a limpeza para ganhar espaço no seu disco.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve