Está por dias a chegada a próxima grande atualização do Windows 10. Ainda não existe uma data para esta novidade da Microsoft, mas tudo aponta para que esteja pronta e a ser preparada para ser lançada para todos.

Mesmo com muitas novidades criadas e prontas a serem usadas, a Microsoft não abrandou os desenvolvimentos e há agora novidades. Estas ainda não são públicas, mas mostram melhorias nos controlos de áudio, que vão mudar radicalmente.

De forma muito firme, as novidades no Windows 10 têm surgido, mostrando os trabalhos da Microsoft e dos seus programadores. Estas querem tornar este sistema ainda melhor e dar aos utilizadores as funcionalidades que têm sido pedidas.

Melhorias nos controlos de áudio do Windows 10

Uma dessas melhorias, que tem sido pedida ao longo dos últimos anos, pretendia dar ao controlo de volume um pouco mais de funcionalidades. Os utilizadores queriam poder controlar aqui mais que o volume, tendo acesso aos comandos dos leitores multimédia.

Pois parece que esse momento chegou finalmente e em breve esta será uma realidade. Do que foi descoberto na mais recente build de testes do Windows 10, este controle está já presente. Não pode ainda ser usado por todos, mas a verdade é que está já aparentemente pronto.

Há mais novidades da Microsoft no seu sistema

Outras novidades parecem estar também presentes nesta build, mais uma vez escondidas da vista de quem as está a testar. Guardada na zona de configuração do Windows 10 a Microsoft parece ter adicionado uma nova área.

Esta parece ser apenas uma montra de novidades e não terá qualquer opção para ser alterada. Nesta área vai ser possível ver o que a Microsoft adicionou recentemente e também como estas vão poder ser usadas pelos utilizadores deste sistema operativo.

Aparentemente estas novidades e melhorias vão aproximar as versões do Windows, criando assim uma interface unificada. Esta pode ser a forma de criar uma experiência única de utilização, independentemente do dispositivo usado e da versão do sistema operativo.