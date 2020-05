As últimas atualizações do Windows 10 têm sido uma fonte de problemas. Muitas são dedicadas a resolver problemas, mas acabam por trazer novos e que não eram de todo esperados. É isso que tem acontecido com a KB4549951, que não para de apresentar problemas.

Esta atualização está de novo no centro de mais problemas, com perfis de utilizadores a desaparecerem sem qualquer razão. A solução existe e não é complicada, mas não deveriam sequer acontecer estes problemas.

Novos problemas graves na KB4549951

A KB4549951 tem sido uma fonte de problemas desde que foi lançada em meados de abril. Esta atualização foi inicialmente criada para tratar de algumas questões graves no Windows 10, mas depressa mostrou as suas falhas.

As queixas estavam em várias áreas, levando muitas vezes a que esta fosse removida. Os problemas estavam nos consumos elevados de recursos e nos ecrãs azuis, mas havia também queixas de falhas no Bluetooth e no WiFi.

Perfis dos utilizadores estão a desaparecer

Pois, agora, existem novas queixas, de utilizadores que instalaram esta atualização. De acordo com o revelado, após este processo, os perfis dos utilizadores desaparecem e estão sem qualquer um dos ficheiros presente para ser usado.

Na verdade, o perfil do utilizador está presente, mas não a ser usado. A Microsoft reconheceu o problema e recomenda que sejam criados novos perfis e que os ficheiros sejam copiados. Há ainda relatos que vários reinícios seguidos resolvem o problema.

Um problema antigo para a Microsoft resolver

Na verdade, este comportamento não é novo no Windows 10e trouxe já situações graves. A atualização de outubro de 2018 tinha um comportamento similar e levou a Microsoft a interromper a sua disponibilização para os utilizadores.

Com a atualização de maio de 2020 prestes a ser lançada, muitos utilizadores estão com receito. Tudo aponta para que seja livre de problemas, mas também noutras situações tudo revelava estar ok, para depois os problemas graves surgirem.