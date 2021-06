Há mais um grande fabricante a abandonar o Windows 7 e o Windows 8

Foi há cerca de um ano e meio que a Microsoft decretou o fim do Windows 7. Esta versão deixou de ter suporte da gigante do software, deixando os utilizadores com a tarefa urgente de migrar para uma versão mais recente e com todos os padrões de segurança necessários.

Esta decisão levou a que muitos fabricantes e criadores de software abandonassem o Windows 7, num movimento normal e esperado. Agora, depois deste tempo todo, há mais um fabricante que abandona o sistema da Microsoft. Falamos da NVIDIA, que em breve vai deixar de suportar os drivers neste sistema.

Sem suporte e sem ter a Microsoft ativamente a desenvolver o Windows 7, o sistema está a desaparecer. O seu fim foi ditado pela gigante do software, que com as propostas mais recentes acabou por ter de o abandonar de forma definitiva.

Claro que este não é um processo que acontece de forma imediata e os utilizadores têm lentamente migrado. A escolha é óbvia e o Windows 10 tem recebido estes novos utilizadores, que assim encontram um sistema atualizado e com correções periódicas.

Isto tem levado ao abandono do sistema por outros parceiros, que se focam no que de mais moderno existe. Agora, e de forma inesperada, existe mais um a abandonar o Windows 7. Falamos da NVIDIA, que anunciou que a partir de outubro abandona este sistema.

A criadora de placas gráficas vai mais longe e nessa mesma data irá abandonar também o Windows 8 e o 8.1. Desse momento em diante deixará de criar atualizações para os seus drivers e aplicações nestes sistemas.

O cenário vai ter, no entanto, algumas exceções importantes. Estas atualizações vão ser mantidas para questões e problemas de segurança que surjam. Do que se sabe, esta decisão não vai ter qualquer impacto nas placas atuais, que vão manter suporte para os jogos onde são ainda usadas.

Naturalmente que todas as novas placas gráficas que forem criadas não vão ter o suporte para o Windows 7 e as restantes versões que terminarem. Na verdade, muitos dos lançamentos recentes já não são podem ser usados nestes sistemas mais antigos.