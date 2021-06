Dica: Saiba como mudar a password de uma rede WiFi no Windows 10

As redes WiFi estão presentes no nosso dia a dia em quase todas as situações e quase todos os momentos. São o veículo preferencial para acesso à Internet, seja nos smartphones ou nos computadores.

Claro que, periodicamente, as passwords de acesso devem ser alteradas, para garantir uma segurança ainda maior. Isso leva a que precisem depois de ser mudadas nos dispositivos também. No caso do Windows 10 é simples e hoje vamos mostrar como o podem fazer.

Um utilizador consciente e preocupado deve mudar de forma periódica a password dos seus serviços, dos seus equipamentos e até das suas redes. Este pode ser um processo que pode demorar tempo, mas que garante uma proteção e uma segurança muito maiores.

No caso do Windows 10, fazer a alteração da password de uma rede WiFi pode ser algo muito simples, mas que muitas vezes é ignorada. Os utilizadores preferem eliminar as redes e criar novas, não fazendo algo básico como mudar este elemento.

Claro que é possível fazer esta mudança, de forma simples e rápida. Comecem por abrir as Definições do Windows 10 e depois acedam à opção Rede e Internet.

Aqui dentro, e no separador Estado, vão encontrar uma opção necessária. Procurem por Alterar opções do adaptador e cliquem para abrir esta área.

Aqui dentro encontram a lista das interfaces de rede que estão configuradas e presentes no Windows 10. Devem, para avançar, clicar com o botão direito do rato em cima da interface WiFi e depois escolher a opção Estado.

Uma nova janela será aberta, devendo nesse ponto escolher a opção Propriedades de Sem fios. Também aqui será mostrada uma nova janela ao utilizador, devendo ser escolhido o separador Segurança.

Para terminar, devem escolher o campo Chave de segurança da rede e colocar aqui a nova password da rede WiFi. Se precisarem, podem ativar a opção para mostrar os carateres. No final, e para terminar, devem carregar no botão OK.

No final deste processo, a rede WiFi a que estão ligados vai ter a password mudada no Windows 10. Devem, de seguida, mudar no router e em todos os equipamentos onde estiver presente. A segurança é aumentada e os utilizadores ficam protegidos, com esta mudança simples e que devem fazer periodicamente.