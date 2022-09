O Windows 11 mudou muito o que a Microsoft oferece utilizadores, pelo menos na sua interface. Há novidades que mudam completamente o que existia e estava acessível a quem se habituou a este sistema e ao que oferece para ser usado.

Se numa primeira imagem parece estar mais moderno e mais atrativo, há quem considere que este sistema não é consistente. Um ex-executivo da Microsoft deu agora uma opinião e arrasou o design da interface do Windows 11 e o que este traz aos utilizadores.

Foi Jensen Harris, o ex-diretor de experiência do utilizador da Microsoft que resolveu avaliar o trabalho que a gigante do software criou no Windows 11. Numa sequência de tweets avaliou o que o novo sistema traz, em especial no que toca à interface e aos elementos que esta traz.

Focou-se em mostrar o que está incorreto, errado ou com problemas, numa esperança de que a Microsoft corrija os muitos problemas que forem apresentados. Para ajudar, o grande detalhe aplicado nestes problemas encontrados revela que são mesmo pormenores e que não deveriam por isso estar presente ou acontecer.

The Start menu is Microsoft's flagship user experience. It should represent the very best UI design the company is capable of.



Today I searched for "chrome" in Windows and was shocked by the user experience. pic.twitter.com/GZq386qqzK — Jensen Harris (@jensenharris) August 29, 2022

Um dos maiores destaques de Harris é a inconsistência dos detalhes de design do Windows 11, incluindo os cantos de alguns elementos. Identificou especificamente os cantos de diferentes secções da interface. "Os cantos superiores são arredondados", disse Harris, referindo-se aos do menu Iniciar.

O canto inferior esquerdo é arredondado, mas a base superior começa a ter uma curva misturando-se desajeitadamente com a superfície abaixo desta. O canto inferior direito é também diferente e é "inextricavelmente" quadrado.

By the way, before you ask—I think moving the Start button to the middle of the taskbar wasn't a good move.



Corner location not only had decades of muscle memory but also took perfect advantage of Fitts' Law to make it ideally easy to target.



Worse for mouse, worse for touch. — Jensen Harris (@jensenharris) August 29, 2022

Criticou também a posição central do Menu Iniciar, que está a contrariar o que os utilizadores se habituaram. Há ainda elementos que são contranaturais e que recheiam de forma anormal esta área, criando uma verdadeira poluição e confusão aos utilizadores do Windows 11.

Curiosamente, e poucos dias depois destas publicações, a Microsoft assumiu estes problemas do Windows 11 e estará já a tratar de os resolver. Deverá trazer todas as melhorias da interface em breve e assim melhorar este sistema, pelo menos na sua parte gráfica.