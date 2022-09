Jogos grátis no Playstation Plus para setembro de 2022

O final das férias já chegou ou está prestes a chegar, mas, as novidades do Playstation Plus não cessam e já são conhecidos os títulos que chegam este mês ao catálogo do serviço da Playstation.

Venham conhecer quais os jogos que chegam no nono mês do ano.

Setembro acabou de chegar e com a inauguração de um novo mês, também o catálogo do Playstation Plus inaugura novos jogos.

Conheçam de seguida quais os jogos que agora se juntam ao catálogo do serviço e que poderão ser jogados gratuitamente por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Jogos do mês (Essential – Extra – Premium)

(Disponíveis a partir de 6 de setembro e até ao próximo dia 3 de outubro)

Need for Speed Heat para a PlayStation 4: é um emocionante jogo de corridas onde os jogadores poderão enfrentar polícias corruptos, enquanto tentam entrar na elite das corridas ilegais;

TOEM para a PlayStation 5: é um jogo de aventura desenhado à mão, onde os jogadores terão de partir numa expedição magnífica e usar o seu olho fotográfico para desvendar os mistérios do mágico TOEM;

Granblue Fantasy: Versus, para a PlayStation 4: é um jogo de combate repleto de ação e competitividade, que tem um conjunto de personagens coloridos mais populares, cada um com o seu próprio estilo de luta que é fácil de aprender, mas difícil de dominar;

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

(12 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir do próximo dia 20 de setembro. Em baixo os principais destaques)

Deathloop, para PlayStation 5;

Assassin's Creed Origins, para PlayStation 4;

Watch Dogs 2, para Playstation 4;

Dragon Ball Xenoverse 2 , para PlayStation 4;

Spiritfarer, para PlayStation 4;

Chicory: A Colorful Tale, para PlayStation 4;

Monster Energy Supercross – The oficial Videogame 5 , para PlayStation 4 e PlayStation 5;

Alex Kidd in Miracle World DX , para para PlayStation 4 e PlayStation 5;

Rabbids Invasion , para PlayStation 4;

Rayman Legends , para PlayStation 4;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition , para PlayStation 4;

The Wonderful 101: Remastered , para PlayStation 4;

Catálogo de clássicos (Premium)

(6 títulos estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium a partir do próximo dia 20 de setembro)

Syphon Filter 2, para PlayStation 1;

The Sly Trilogy, para PlayStation 2;

Sly Cooper: Thieves in Time, para PlayStation 3;

Bentley's Hackpack, para PlayStation 3;

Toy Story 3, para PlayStation Portable;

Kingdom of Paradise, para PlayStation Portable;