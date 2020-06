Conheça o software de edição de vídeo fácil e inteligente para todos!

A edição de vídeo e respetiva publicação nunca teve tantos fãs como hoje em dia. Parece que ser realizador e editor se tornou demasiado fácil e ao alcance de todos, especialmente no que às redes sociais diz respeito.

Sem surpresa, os vídeos ganham grande espaço na comunicação. Tudo começa desde o uso de uma GoPro nas atividades de fim de semana, porque se é um vlogger a tempo inteiro ou porque simplesmente somos bastante ativos nas redes sociais e gostamos de partilhar. É, então, fundamental utilizar um software editor de vídeo que seja de uso fácil, mas, ao mesmo tempo, bom o suficiente para criar vídeos de nível profissional. Vamos conhecer?

EaseUS Video Editor: a ferramenta que se adapta a todos

A criatividade é fundamental para nos destacarmos no mundo digital: isso é ponto assente.

No entanto, essa criatividade significa uma grande diversidade de ferramentas para a edição de vídeos. A realização e edição são fundamentais na hora de cortar, dividir, girar, misturar clipes de vídeo, aplicar efeitos de vídeo elegantes, alterar a velocidade do vídeo (acelerar/diminuir) entre muitas outras funcionalidades.

Certamente, o EaseUS Video Editor é aquela ferramenta que vai marcar a diferença. Porquê? Para começar:

Dispõe de mais de 50 efeitos visuais e de transição que permitem adicionar um toque profissional aos filmes

Importar e misturar faixas de música como um nível profissional

Gravar as suas narrações à distância de um botão.

Porquanto, o EaseUS Video Editor descreve-se e adjetiva-se como sendo um editor de vídeo incrivelmente fácil de usar, mas poderoso ao mesmo tempo, com capacidade de inspirar os seus utilizadores.

Em boa verdade, podemos concluir com apenas algumas horas de uso que o software facilita e ajuda na edição de vídeo profissional ou de filmes caseiros divertidos, não importa a complexidade, envolvendo vários efeitos visuais e de áudio.

Edição de vídeo: efeitos de vídeo excecionais

Inegavelmente, o EaseUS Video Editor chega até aos utilizadores mais incrédulos ou habituados a trabalhar com outras ferramentas.

Com uma tão verdadeira quanto diversificada coleção de filtros de vídeo e efeitos de sobreposição de nível muito elevado, é possível aplicar efeitos para melhorar a qualidade e a apresentação dos nossos filmes.

Primordialmente, podemos nomear os seguintes efeitos:

Cortar/Aparar

Dividir

Rodar

Misturar áudio

Ajustar estilo

Zoom

Mosaico

Troca de texto e fala

Efeitos de movimento, efeitos 3D e filtros

Mais de 50 efeitos visuais e de transição

Música de fundo ou velocidade de áudio personalizada

Suporte de ficheiros e dispositivos

Portanto, o EaseUS Video Editor enquanto completa ferramenta para a edição de vídeo no PC suporta todos os principais formatos de vídeo.

Assim, é possível importar qualquer ficheiro de média, vídeo e áudio, como:

Vídeo – avi, mpeg, wmv, mp4, mov e muito mais.

Áudio – wav, mp3, m4a, mid, flac, aac, wma, au, aiff, ogg e muito mais.

No que toca a dispositivos suportados podemos apontar a importação de qualquer ficheiro média do disco do PC ou vídeos gravados por câmeras profissionais, câmeras de vídeo digital, webcams, smartphones, etc..

Partilha de vídeos

Todavia, as vantagens deste software não se ficam por aqui. O EaseUs Video Editor coloca à disposição a possibilidade de exportar o filme editado para qualquer formato pretendido.

Entretanto, tendo o vídeo final editado, podemos gravar em DVD ou o mesmo reproduzi-lo numa variedade de dispositivos, tais como o iPhone XS Max, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone XS, iPhone XR, iPad, Samsung Galaxy, HTC, entre muito outros.

Sobretudo, há que ter em conta que o programa não descura em nada as redes sociais e permite o upload direto para o YouTube, Twitter, Facebook, entre outras.

Requisitos do sistema

Windows 7/8/10

Formatos de imagem suportados: bmp, jpg, png, gif, tif, heic e muito mais.

Dispositivos suportados: Dispositivos portáteis: Apple, Samsung, HTC, SanDisk, Sony, LG, Huawei, BlackBerry, Amazon, etc. Windows Media Player 11 ou superior para reprodução de vídeo WMV. DirectX: Microsoft DirectX 9.0c ou posterior.



Em poucas palavras…

Acima de tudo, devemos compreender que estamos a falar de um software muito acima da média. À primeira pode parecer complicado, mas, na verdade, vai ser super fácil trabalhar com ele.

Ainda mais, existem grandes vantagens na sua interface que permitem total adaptação a todos os tipos de utilizadores. Os realizadores, mesmo aqueles que pensam que são muito bons, bem que podem começar a roer as unhas porque o seu trabalho vai estar ao alcance de qualquer um.

Por outro lado, este editor de vídeos é ideal para a criação de conteúdos para diferentes situações. As variadas funções e efeitos bem como as conversões de vídeo e possibilidade de aceitar vários tipos de vídeos e dispositivos, tornam o EaseUs Video Editor bastante versátil. Parece fácil de mais para ser verdade, mas o certo é que a EaseUS conseguiu uma ferramenta e pêras.

Vantagem final, o software possui uma versão de teste gratuita, que nos permitirá ter uma luz sobre as funcionalidades do mesmo.