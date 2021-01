Os serviços de videoconferência estão cada vez mais a ser uma necessidade. Com o novo confinamento, as pessoas voltam a precisar de ferramentas de comunicação direta e que sejam simples e rápidas de usar.

Se a maioria ainda tenta encontrar uma boa versão gratuita, os utilizadores do Windows 10têm uma oferta importante. Com recurso à funcionalidade Reunir Agora podem comunicar com qualquer utilizador sem terem de instalar nada ou sem qualquer complicação.

Desde o início do ano passado que os serviços de videoconferência estão a crescer em utilização. As opções gratuitas não são muitas e as restantes têm limitações de tempo, o que leva os utilizadores a quererem novas propostas.

As vantagens óbvias do Reunir Agora

Os utilizadores do Windows 10 têm agora uma opção importante e que podem usar no seu sistema. Chama-se Reunir Agora e permite que sejam criadas reuniões diretamente no browser e sem necessitar de instalar qualquer app ou serviço.

É uma opção interessante e que permite partilhar com outros utilizadores links para as reuniões. Estes acedem da mesma forma, sem instalar nada para além do browser, que já existe no sistema operativo. De notar que o Firefox não é suportado.

Criar uma nova reunião no Windows 10

Usar esta nova funcionalidade, que chegou com a mais recente atualização do Windows 10, é simples. Encontram na zona de notificações da barra de tarefas um ícone específico e que devem carregar. Este vai abrir um pop-up, devendo ser escolhida a opção Criar uma reunião.

De imediato vai ser aberto o browser e a reunião será preparada. Só precisam de colocar um nome e depois copiar o link, que devem partilhar com quem vai assistir. Controlem a câmara e o áudio, devendo no final carregar em Iniciar Reunião.

Entrar numa videoconferência como convidado

Quem recebe o link tem de repetir o processo que o criador da reunião já realizou. Deve colar essa partilha no browser e seguir as instruções presentes nessa mesma janela. Definam um nome e depois podem escolher se querem entrar na reunião ou apenas conversar.

Podem também partilhar o link por email ou no Facebook, tal como o receberam antes. Para além disso podem ativar ou desativar a câmara e o áudio. De resto, devem apenas entrar na reunião tal como pretendido.

É desta forma simples, rápida e sem qualquer app adicional, que a Microsoft quer ajudar os utilizadores. Esta ferramenta de videoconferência ajuda qualquer um e baseia-se totalmente na web, recorrendo ao Skype.