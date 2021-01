Adormece a ver o Netflix? A solução está já a chegar ao Android

Mesmo com outras propostas interessantes no mercado, o Netflix é sem dúvida o serviço de streaming mais usado na Internet. Tem sido uma companhia única de muitos utilizadores no confinamento e os seus números não param de crescer.

Com constantes melhorias e desenvolvimentos, o Netflix tem conseguido melhorar. A mais recente experiência criada para a app do Android ajudará todos os que adormecem a usar este serviço. Vamos poder definir quanto tempo queremos até que a app se desligue.

Melhorias constantes na versão Android

Ao longo dos últimos meses o Netflix tem-se adaptado às novas exigências dos utilizadores. Com cada vez mais tempo em mãos, estes encontram neste serviço de streaming uma forma de estar ocupado e confinados de forma mentalmente sã.

O que agora foi descoberto mostra que mais uma vez este serviço se está a adaptar às novas utilizações. Dedicado ao Android, dará aos utilizadores a possibilidade de definir o tempo em que a app irá estar a funcionar. Tudo acontece diretamente na sua interface.

Podem definir o tempo para a app estar aberta

Desta forma, se adormecerem ao ver o Netflix, este irá parar no momento indicado pelo utilizador. Assim, este não avança de forma descontrolada nos episódios das séries ou no tempo dos filmes. Esta situação obrigava os utilizadores a terem de reverter e consumia dados desnecessariamente.

Como a maioria das funcionalidades do Netflix, esta é muito simples de usar. A nova opção surge na interface de visualização e permite definir o tempo em que está ativo. Podem escolher desde os 15 minutos até final do filme ou do episódio, com intervalos nos 20 e 45 minutos.

Interface do Netflix está a mudar

O Netflix já confirmou a existência desta funcionalidade e revelou que será brevemente alargada a todos. Por agora está a ser testada por um grupo limitado de utilizadores no Android para avaliada a sua utilidade. Não se sabe ainda quando chegará ao iOS.

Mais uma vez o Netflix mostra que sabe inovar e criar novidades. Para além de todas as plataformas onde está presente, tem ainda uma interface simples de usar e com muitas funcionalidades relevantes.