e-mail expõe dados de profissionais de saúde do SNS24 “por lapso”

Na passada sexta-feira, os profissionais de saúde do SNS24 receberam um e-mail relativo a “uma compensação equivalente ao custo do seguro de acidentes de trabalho”. No entanto, o e-mail recebido trazia mais do que isso.

Anexado a esse e-mail, estava também um ficheiro com dados pessoais de 1906 colaboradores do SNS24. A confidencialidade dos dados já foi pedida.

1906 registos de profissionais de saúde do SNS24 no e-mail

Ao todos são 1906 registos de profissionais de saúde do SNS24. No ficheiro Excel partilhado, por lapso com os funcionários, estão disponíveis informações como o número de telemóvel, morada, nome completo, números de identificação civil e número de identificação fiscal de cada um.

A funcionária responsável pelo envio do e-mail, enviou uma nova mensagem aos profissionais de saúde do SNS24 a lamentar o sucedido e pedindo “encarecidamente” que apagassem o “referido e-mail” e mantivessem a confidencialidade da informação.

A mensagem foi reforçada, mais tarde, por um gestor do SNS24, que fez questão de lembrar os profissionais de que estão obrigados, pelo contrato que têm com o serviço, a “confidencialidade”.

Na qualidade de Gestor do Serviço SNS24, solicito, que tal e-mail seja eliminado, ao abrigo do acordo de confidencialidade em vigor

A TVI pediu esclarecimentos ao ministério da Saúde, que remeteu respostas para a Altice, empresa que explora o SNS24. À TVI, a Altice Portugal confirmou “que uma colaboradora, no envio de um e-mail de rotina aos profissionais de saúde, anexou por lapso um ficheiro que continha dados pessoais desses mesmos profissionais”.

A Empresa abriu de imediato um processo interno com vista à proteção dos dados pessoais e apuramento de responsabilidades. A Empresa adianta ainda que já iniciou diligências com vista a notificar a CNPD do sucedido”, continuou.

Em entrevista à TVI, um dos profissionais de saúde, que viu os dados expostos no referido e-mail, afirmou “Eu até posso mudar de número de telemóvel, mas e os outros dados? Não posso simplesmente mudar de casa ou de NIF. O que aconteceu foi muito grave. Todos estamos sujeitos a errar, é um facto, mas este erro afetou muitos de nós”.